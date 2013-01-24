الإجابة: للحصول على أفضل النتائج مع جهاز Airfryer، يجب استخدام المنتجات الجاهزة للطهو في الفرن. وتصبح الوجبات الخفيفة الجاهزة للطهو الفرن بنية اللون ومقرمشة عندما يتم تحضيرها في جهاز Airfryer. في حال استخدام جهاز Airfryer لتحضير الوجبات الخفيفة التي من المفترض تحضيرها في مقلاة تقليدية، يبقى لون هذه الوجبات شاحبًا، وغالبًا ما تكون غير مقرمشة كما يجب.
في حال استخدام الوجبات الخفيفة الجاهزة للطهو في الفرن ولم تصبح مقرمشة وبقيت شاحبة اللون، يُرجى التحقق من التالي:
كمية المكونات:
ضَعي كميات أصغر من المكونات في السلة. اعمدي إلى تغطية قعر السلة بطبقة واحدة فقط، إذ يتم قلي الكميات الأصغر بطريقة متساوية أكثر.
درجة الحرارة المعيّنة:
يجب تحضير معظم الوجبات الخفيفة على 200 درجة مئوية، باستثناء تلك المكوّنة من المعجنات. يجب قلي الوجبات الخفيفة المكوّنة من المعجنات على 180 درجة مئوية.
وقت التحضير:
في حال لم يتم تسخين جهاز Airfryer مسبقًا قبل وضع الوجبات الخفيفة فيها، فاحرصي على إضافة 3 دقائق إلى وقت التحضير عند بدء عملية القلي.
ملاحظة: تحتاج معظم الوجبات الخفيفة إلى وقت التحضير نفسه المخصص لتحضيرها في الفرن، وذلك لتصبح مطهوة بالكامل. إن أوقات التحضير في المقلاة التقليدية أقصر ولن تؤدي إلى طهو المكوّنات جيدًا. تحتاج معظم الوجبات الخفيفة إلى فترة تتراوح ما بين 6 و10 دقائق لتصبح مطهية بالكامل.
نصيحة: في حال أصبحت أصابع البطاطس المقلية أو الوجبات الخفيفة مشقوقة بعد تحضيرها في جهاز Airfryer، فحددي وقت تحضير أقصر.
في حال لم تصبح الوجبات الخفيفة مقرمشة وبنية اللون، ننصحك بالاتصال بمركز خدمة العملاء من Philips في بلدك.