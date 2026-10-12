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منقي الهواء وجهاز مرطب للهواء

أجهزة التصفية والأكسسوارات (28)

1 - 12 من 28 نتيجة
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أجهزة التصفية والأكسسوارات

  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i

Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
فلتر الكربون النشط

FY2420/30
  • متوافق مع سلسلتي 2000i و3000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي سنة واحدة
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips فلتر بديل أصلي
  • Philips فلتر بديل أصلي
  • Philips فلتر بديل أصلي

Philips فلتر بديل أصلي
جهاز 3 في 1 مضمّن

FYM860/30
  • فترة استخدام تبلغ 12 عامًا
  • ينقي 99,97% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
  • فلتر أولي، فلتر HEPA، فلتر كربون
  • ينقي الغازات والروائح
عرض المنتج
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
  • Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i

Philips جهاز تنقية الهواء 2000i و3000i
فلتر HEPA NanoProtect

FY2422/30
  • متوافق مع سلسلتي 2000i و3000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ عامين
  • فلتر أصلي من Philips
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  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
  • Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200

Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200
فلتر HEPA NanoProtect

FY2200/30
  • متوافق مع السلسلة 2200
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي يبلغ 3 أشهر
  • فلتر أصلي من Philips
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جديد

  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
  • Philips PureProtect Lite من السلسلة 700

Philips PureProtect Lite من السلسلة 700
فلتر HEPA NanoProtect

FY0700/30
  • متوافق مع السلسلة 700
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
  • فلتر أصلي من Philips
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جديد

  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500
  • Philips PureProtect Go من السلسلة 500

Philips PureProtect Go من السلسلة 500
فلتر HEPA NanoProtect

FY0500/30
  • متوافق مع السلسلة 500
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • مدة استخدام تصل إلى 3 سنوات
  • فلتر أصلي من Philips
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  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
  • Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i

Philips منقي ومرطب هواء 2في1 سلسلة 1000i و2000i
فلتر الكربون النشط

FY1413/30
  • متوافق مع سلسلتي 1000i و2000i
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي سنة واحدة
  • فلتر أصلي من Philips
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  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 900 و800
فلتر HEPA NanoProtect

FY0900/30
  • متوافق مع: السلسلة 900 و800
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • فلتر أصلي من Philips
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تم إيقافه

  • Philips فلتر بديل أصلي
  • Philips فلتر بديل أصلي

Philips فلتر بديل أصلي
NanoProtect HEPA

FY0194/30
  • فترة استهلاك تصل إلى 12 شهرًا
  • تنقية 99,5% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرومترات
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  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
  • Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600

Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
فلتر HEPA NanoProtect

FY0611/30
  • متوافق مع السلسلة 600
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • عمر افتراضي سنة واحدة
  • فلتر أصلي من Philips
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  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400

Philips السلسلة PureProtect Water 3400
فلتر الترطيب

FY3401/00
  • متوافق مع السلسلة 3400
  • عمر افتراضي يصل إلى 6 أشهر
  • تقنية NanoCloud
  • فلتر أصلي من Philips
عرض المنتج
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400
  • Philips السلسلة PureProtect Water 3400

Philips السلسلة PureProtect Water 3400
فلتر HEPA NanoProtect

FY3400/30
  • متوافق مع السلسلة 3400
  • عمر افتراضي يصل إلى سنة كاملة
  • بداخل الصندوق: فلتر واحد
  • فلتر أصلي من Philips
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