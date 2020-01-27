تعرف على
وجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة
وجبات مقرمشة وطرية
ومطبوخة بالتساوي في كل مرة
جهاز Airfryer من Philips
ذو السلة المزدوجة من السلسلة 3000
تقدّم Philips جهاز Airfryer الأفضل على الإطلاق لكل منزل. استمتع بطعام صحي مقرمش من الخارج وطري من الداخل بفضل تقنية RapidAir.
جهاز Airfryer من Philips ذو السلة المزدوجة من السلسلة 3000
وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا. يعمل تصميمنا المميز على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فحسب بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.
وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا. يعمل تصميمنا المميز على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فحسب بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.
وداعًا للأكل المحترق أو غير المطبوخ جيدًا.
يعمل تصميمنا المميز على تحسين حركة تدوير الحرارة بحيث لا تصل الحرارة إلى الطعام فحسب بل تنتقل بداخله أيضًا لتحصل على أفضل نتيجة. تمتع بوجبات مقرمشة وطرية ومطبوخة بالتساوي في كل مرة.
يقوم الجهاز بضبط وقت وجبات الطعام بحيث يكون الطبقان مطهوان وساخنان وجاهزان في الوقت نفسه. استمتع بطهي لذيذ وصحي مع سلة كبيرة مناسبة لتحضير الوجبات الرئيسية للعائلة وسلة أخرى أصغر للأطباق الجانبية أو وجبات شخص واحد.
يقوم الجهاز بضبط وقت وجبات الطعام بحيث يكون الطبقان مطهوان وساخنان وجاهزان في الوقت نفسه. استمتع بطهي لذيذ وصحي مع سلة كبيرة مناسبة لتحضير الوجبات الرئيسية للعائلة وسلة أخرى أصغر للأطباق الجانبية أو وجبات شخص واحد.
اضبط الوقت بحيث ينتهي الطهو في كلا الجانبين في الوقت نفسه
قم بمزامنة أوقات الطهو تلقائيًا في السلتين، حتى يكون طعامك كله جاهزًا للتقديم في الوقت نفسه واستمتع بوجبة طازجة وساخنة.
استمتع بطهي لذيذ وصحي مع سلة كبيرة مناسبة لتحضير الوجبات الرئيسية للعائلة وسلة أخرى أصغر للأطباق الجانبية أو وجبات شخص واحد.
وداعًا للتحقق من الطعام بين الحين والآخر أو تخمين درجة الحرارة.
من خلال شاشة اللمس، يعرض جهاز Airfryer ذو السلة المزدوجة درجات حرارة ومواقيت مسبقة الضبط للبطاطس المقلية الطازجة والبطاطس المجمدة والدجاج واللحوم والخضراوات والأسماك والكعك ووظيفة إعادة التسخين.
أفضل جهاز Airfryer بحجم عائلي. يمكنك طهي وجبة غذاء كاملة في السلة الكبيرة، حيث تتسع السلة الواحدة لما يصل إلى 1,5 كجم من الكرنب أو 1,5 كجم من الدجاج.
نعم، يمكنك بسهولة مزامنة أوقات الطهو تلقائيًا في السلتين، حتى يكون طعامك كله جاهزًا للتقديم في الوقت نفسه واستمتع بوجبة طازجة وساخنة.
تبلغ أبعاد المنتج (العرض x الارتفاع x العمق): 38,3 × 44,4 × 13,4 سم.
نعم، يمكنك استخدام السلة في اليمين أو في اليسار أو كلا السلتين معاً كما تشاء.
نعم، يمكن غسل كل من اللوحة والسلة القابلين للفصل في الجلاية لتنظيف سهل ومريح.
لا، لا تحتاج إلى إحماء جهاز airfryer مسبقًا.
لا، لا تحتاج إلى إحماء جهاز airfryer مسبقًا.
نعم، تم تغليف كل من اللوحة والسلة بطلاء مانع للالتصاق.
نعم، تم تغليف كل من اللوحة والسلة بطلاء مانع للالتصاق.
Airfryer
السلسلة 5000، حجم XXL متصل
HD9285/93
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