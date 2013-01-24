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تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.
يعتبر رأس فرشاة Sonicare Sensitive من Philips مثاليًا للأشخاص الذين يريدون التخلص من الآلام الناتجة عن الأسنان واللثة الحساسة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.
يعتبر رأس فرشاة Sonicare Sensitive من Philips مثاليًا للأشخاص الذين يريدون التخلص من الآلام الناتجة عن الأسنان واللثة الحساسة. إكتشف كلّ المميزات
تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.
يعتبر رأس فرشاة Sonicare Sensitive من Philips مثاليًا للأشخاص الذين يريدون التخلص من الآلام الناتجة عن الأسنان واللثة الحساسة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تنظيف للأسنان واللثة فائقة الحساسية. راحة ونعومة فائقتان.
يعتبر رأس فرشاة Sonicare Sensitive من Philips مثاليًا للأشخاص الذين يريدون التخلص من الآلام الناتجة عن الأسنان واللثة الحساسة. إكتشف كلّ المميزات
يتميّز رأس فرشاة الأسنان Sonicare هذا من Philips بشعيرات ناعمة جدًا لتنظيف لطيف وفعال. كذلك، يتميّز بأطراف خاصة لتلطيف الحركة على الأسنان وضمان عملية تنظيف ألطف باستخدام الفرشاة. وهو متوفر أيضًا بحجم أصغر لتنظيف دقيق.
إن رأس فرشاة الأسنان Sonicare Sensitive من Philips مثبّت سريريًا لقدرته الفائقة على إزالة البلاك مقارنةً بفرشاة الأسنان اليدوية.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتقدمة من Philips Sonicare بدفع المياه بين الأسنان، وتقوم تمريرات الفرشاة بتجزئة البلاك وإزالته للحصول على تنظيف يومي استثنائي.
يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence.
على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.
قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.
العناصر المرفقة
التوافق
التصميم واللون الخارجي
الفوائد الصحية
الجودة والأداء