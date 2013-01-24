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Philips Sonicare DiamondClean

رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX6072/07
Sonicare
التصنيف الإجمالي / 5
Sonicare
  • تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا. تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا. تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.
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    Philips Sonicare DiamondClean رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX6072/07
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.

    إن رأس فرشاة الأسنان DiamondClean مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد عملية تنظيف عميقة، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على لمعان الأسنان بين فترات علاجات التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Sonicare DiamondClean رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.

    إن رأس فرشاة الأسنان DiamondClean مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد عملية تنظيف عميقة، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على لمعان الأسنان بين فترات علاجات التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.

    إن رأس فرشاة الأسنان DiamondClean مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد عملية تنظيف عميقة، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على لمعان الأسنان بين فترات علاجات التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Sonicare DiamondClean رأسا فرشاة أسنان صغيران بتقنية الاهتزازات الصوتية

    تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.

    إن رأس فرشاة الأسنان DiamondClean مثالي للأشخاص الذين يريدون الحصول على أكثر من مجرد عملية تنظيف عميقة، وذلك لإزالة البقع عن الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة. كذلك، يُعتبر رأس الفرشاة هذا رائعًا للحفاظ على لمعان الأسنان بين فترات علاجات التبييض الاحترافية. إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف فائق.* أسنان أكثر بياضًا.

      عملية تنظيف متطورة لإزالة البقع ولأسنان أكثر بياضًا

      • 2 قمع وصمام
      • حجم صغير
      • تثبيت
      • تنظيف فائق. أسنان أكثر بياضًا.
      لأسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد فقط

      لأسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد فقط

      يزيل رأس فرشاة Sonicare DiamondClean من Philips المزيد من البقع بنسبة تصل إلى 100%، للحصول على أسنان أكثر بياضًا في غضون 7 أيام فقط.

      تمنحك الشعيرات على شكل الألماس أسنانًا أكثر بياضًا بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد

      تمنحك الشعيرات على شكل الألماس أسنانًا أكثر بياضًا بنسبة 100% في غضون أسبوع واحد

      تأتي فرشاة DiamondClean مزوّدة بلوحة لإزالة البقع مصنوعة من الشعيرات الكثيفة على شكل الألماس، لإزالة البقع الناتجة من المأكولات والمشروبات عن سطح الأسنان. ستلاحظ ابتسامة أكثر بياضًا بنسبة تصل إلى 100%* في غضون 7 أيام فقط.

      مصمم لزيادة حركة الاهتزازات الصوتية إلى أقصى حد

      مصمم لزيادة حركة الاهتزازات الصوتية إلى أقصى حد

      تعتبر رؤوس الفرشاة Sonicare من Philips أساسية لتقنيتنا الجوهرية التي تتميز بحركات فرشاة عالية التردد وواسعة النطاق، بحيث توفر 31000 تمريرة فرشاة في الدقيقة. تمتدّ الطاقة بالكامل من المقبض حتى طرف رأس الفرشاة بفضل تقنية الاهتزازات الصوتية المبتكرة التي نقدّمها. وتولّد حركة الاهتزازات الصوتية إجراءً سائليًا ديناميكيًا يجعل السائل يتغلغل بعمق بين الأسنان وعلى طول خط اللثة، وذلك لتأمين عملية تنظيف فائقة ولطيفة عند كل استخدام.

      يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

      يعمل مع أي فرشاة أسنان Sonicare قابلة للتثبيت من Philips

      يمكن تثبيت رأس الفرشاة هذا على مقبض الفرشاة وفكّه لملاءمة محكمة وعملية صيانة وتنظيف سهلة. وهو يتلاءم مع كل مقابض فراشي الأسنان Sonicare من Philips باستثناء PowerUp Battery وEssence.

      جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

      جزء من روتين يومي أفضل للعناية بصحة الفم

      على غرار كل رؤوس فراشي الأسنان Sonicare الأصلية من Philips، يعتبر استخدام رأس الفرشاة هذا آمنًا على الأسنان واللثة. فتم اختبار جودة كل رأس فرشاة لتوفير أداء استثنائي وفترة استخدام طويلة.

      شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

      شعيرات تذكير لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية

      قد لا يكون الأمر واضحًا من النظرة الأولى، ولكن رؤوس فراشي الأسنان تفقد صلابتها وجودتها بعد أشهر من الاستخدام العادي. لذلك، يتغيّر لون شعيرات التذكير الأزرق تدريجيًا إلى اللون الأبيض، ليعلمك بأنه حان وقت استبدال رأس الفرشاة. للحصول على نتائج مثالية، استبدل الرأس كل ثلاثة أشهر.

      المواصفات التقنية

      • العناصر المرفقة

        رؤوس الفرشاة
        2 من نوع DiamondClean بحجم صغير

      • التوافق

        نظام رؤوس الفرشاة
        تثبيت
        مناسب لهذه الطرازات
        • HealthyWhite+‎
        • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
        • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
        • DiamondClean
        • EasyClean
        • FlexCare
        • FlexCare Platinum
        • FlexCare+‎
        • للأطفال
        • HealthyWhite

      • التصميم واللون الخارجي

        درجة صلابة الشعيرات
        عادي
        اللون
        باللون الأبيض
        شعيرات التذكير
        يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
        الحجم
        صغيرة الحجم

      • الفوائد الصحية

        صحة اللثة
        تساعد في تحسين صحة اللثة
        إزالة البلاك
        المساعدة على إزالة البلاك
        التبييض
        لأسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد فقط

      • الجودة والأداء

        استبدال
        كل 3 أشهر
        تم اختبارها
        لأعلى مستوى من الاستخدام

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