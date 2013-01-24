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Philips Zoom NiteWhite

علاج تبييض الأسنان في المنزل

DIS616/01
Zoom
التصنيف الإجمالي / 5
  • أسنان أكثر بياضًا في الليل أسنان أكثر بياضًا في الليل أسنان أكثر بياضًا في الليل
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    Philips Zoom NiteWhite علاج تبييض الأسنان في المنزل

    DIS616/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    أسنان أكثر بياضًا في الليل

    استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Zoom NiteWhite علاج تبييض الأسنان في المنزل

    أسنان أكثر بياضًا في الليل

    استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    أسنان أكثر بياضًا في الليل

    استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Zoom NiteWhite علاج تبييض الأسنان في المنزل

    أسنان أكثر بياضًا في الليل

    استمتع بابتسامة مشرقة وواثقة، أكثر بياضًا وصحية أكثر بفضل Zoom NiteWhite من Philips. ونظرًا إلى أنك تبيّض أسنانك في المنزل وخلال الليل، لم يكن الحصول على ابتسامة أكثر إشراقًا يومًا بهذه السهولة. إكتشف كلّ المميزات

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      أسنان أكثر بياضًا في الليل

      علاج احترافي لتبييض الأسنان يمكن استخدامه في المنزل

      • 6 محاقن
      • 18 استعمالاً
      • في مستويات تكثيف مختلفة
      يمكن لابتسامتك أن تكون أكثر بياضًا بشكل ملحوظ

      يمكن لابتسامتك أن تكون أكثر بياضًا بشكل ملحوظ

      بفضل Zoom NiteWhite من Philips، يمكن لابتسامتك المشرقة أن تصبح أكثر بياضًا بسرعة ملحوظة، مع الحصول على أفضل النتائج خلال أسبوع أو أسبوعين فقط.

      تبييض الأسنان في المنزل في الوقت الذي تريده

      يسمح لك Zoom NiteWhite بتبييض أسنانك عندما يكون ذلك ملائمًا لك. ما عليك سوى وضع القوالب من ساعة إلى ساعتين في اليوم أو طيلة الليل، وذلك وفقًا للصيغة التي يوصي بها طبيب الأسنان. وليس عليك القلق إذا نسيت استخدام القالب ليوم واحد، إذ أنه بإمكانك بدء برنامج التبييض وإيقافه بما يتناسب ووقتك.

      ميناء أسنان أكثر قوة وصحية أكثر

      Zoom NiteWhite من Philips هو مبيّض أسنان يمكن استخدامه في المنزل، وهو يجمع ما بين: خلق ابتسامة متألقة، جعل الأسنان ناعمة ولامعة وإدارة الحساسية. وهذا يعني أن ابتسامتك تصبح صحية أكثر بينما يتم تبيضها من خلال تقوية ميناء الأسنان، ما يجعلها أكثر نعومة وبريقًا عند انتهاء العلاج.

      ملائم بشكل مثالي لابتسامتك

      بفضل Zoom NiteWhite من Philips، يعمد خبير الأسنان الذي تتعامل معه إلى تصميم قالب تبييض مخصص ليتناسب تمامًا مع معالم أسنانك. وهذا يعني أنه يمكنك الحصول على نفس النتائج المشرقة على كل سنّ من أسنانك!

      مثبّت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة

      Zoom NiteWhite من Philips مدعوم بالدراسات التي أثبتت أنه آمن وفعّال على الأسنان واللثة. وبما أن خبير الأسنان الذي تتعامل معه يوصي باستخدامه، يمكنك التأكد من أن النتائج التي ستحصل عليها ستكون متسقة وآمنة على أي حشوات أو حالات ترميم قد قمت بها مسبقًا.

      يوصي به خبراء الأسنان ويُشرفون على العملية بأسرها

      يوصي خبراء الأسنان بمنتج Zoom NiteWhite من Philips كما يُشرفون على العملية بأسرها، حتى تدرك أنه الخيار الأفضل والصحي لأسنانك.

      14 مليون ابتسامة والعدّ ما زال جارٍ***

      يُعدّ Zoom NiteWhite فردًا من عائلة التبييض Zoom الشعبية التي تقدمها شركة Philips، وهي العلامة التجارية الأولى للتبييض المحترف الذي يطلبه المرضى والتي يثق بها بالفعل أكثر من 14 مليون شخص***. ويأتي Zoom DayWhite أيضًا من نفس مخترعي العلامات التجارية الشعبية التي تعرفها وتحبها، بما في ذلك Philips Sonicare وBreathRx، وتم تصميمه للمساعدة في تحسين صحة أسنانك وابتسامتك.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        نتائج علاج التبييض
        • نتائج قصوى من 7 إلى 14 يومًا
        • أسنان أكثر بياضًا في 3 أيام
        محقنة مزوّدة بأنبوبين
        ليست بحاجة إلى تبريد
        مُثَبَّت أنه آمن
        مع مستوى حساسية خفيف أو منعدم
        قابل للتعديل
        نعم

      • المكونات

        النكهة
        نعناع
        ACP
        فوسفات الكالسيوم لا بلوري
        بروكسيد الكارباميد
        ‎22% (مساوٍ لـ 7.96‎% ‏HP)

      • العناصر المرفقة

        علبة القالب
        تحتوي على قالب تبييض مخصص
        حقيبة منتجع صحي
        نعم*

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          • قد لا تتوفر في كل البلدان.