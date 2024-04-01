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  • تأثير كبير من أصغر لمسة تأثير كبير من أصغر لمسة تأثير كبير من أصغر لمسة
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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    10BDL3351T/00

    تأثير كبير من أصغر لمسة

    بدءًا من حجز الغرف والاستدلال المكاني إلى إعلانات الرفوف، تُعد هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. ويمكّنك التزويد بالطاقة عبر إيثرنت من وضع الشاشة في أي مكان، فيما يوفّر معالج SoC المشغّل بواسطة Android حلولاً متعددة الاستخدامات.

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

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    تأثير كبير من أصغر لمسة

    شاشة متعددة اللمس بقياس 10 بوصات

    • 10 بوصات
    • مشغّل بواسطة نظام Android
    • تعمل باللمس المتعدد

    تسهيل عملية التثبيت بواسطة الطاقة عبر الإيثرنت

    يمكنك تسهيل عملية التثبيت بواسطة تقنية الطاقة عبر الإيثرنت. باستخدام هذه التقنية، يمكن توفير الطاقة والاتصال بواسطة خط إيثرنت واحد، ما يتيح التثبيت بسهولة، بما أنه ما من حاجة لمحوّل طاقة. يمكن تثبيت الشاشات في أماكن صغيرة يصعب الوصول إليها، ما يساعد في ضمان بيئة للعرض أكثر مرونة وقابلة للتعديل. أما للأشخاص الذين يفضلون عدم استخدام الطاقة عبر الإيثرنت، فقد تم توفير محوّل طاقة في العلبة.

    PPDS Wave-ready لإدارة العرض والتحكم فيه عن بعد

    تمكنك شاشة PPDS Wave-ready من إدارة هذا الجهاز وصيانته عن بعد، أينما كنت، وفي أي وقت تختاره. تمنحك هذه المنصة السحابية الثورية التحكم الكامل مع تثبيت وإعداد مبسطين، ومراقبة الشاشات والتحكم بها، وترقية البرامج الثابتة، وإدارة احتياجات المحتوى المركزي، وتحديد جداول الطاقة لتؤدي إلى توفير الوقت والطاقة والأثر البيئي.

    ميزة التوصيل والتشغيل، شاشة متعددة اللمس في 10 نقاط

    تتميز شاشات Philips الاحترافية التي تعمل بنظام التشغيل Android بالمرونة والأمان، كما أنها مُحسّنة لتطبيقات Android الأصلية، وتتميز بسهولة تثبيت تطبيقات الويب والبرامج مباشرة على الشاشة. يتم التحكم في كل ذلك عبر الاتصال بالإنترنت.

    Android: شغّل تطبيقك الخاص أو اختر تطبيقك المفضل لتشغيله

    يمكنك العمل مع نظام التشغيل الأكثر تطورًا على الإطلاق وحفظ تطبيقك الخاص مباشرة في الشاشة، بفضل نظام التشغيل Android المضمّن في الشاشة. أو اختر تطبيقًا من مكتبة تطبيقات Android الواسعة وشغّل المحتويات منها. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك أداة الجدولة المضمنة بتقسيم تطبيقاتك ومحتوياتك بحسب العملاء والوقت في اليوم. أما ميزة التوجيه التلقائي فتعمد إلى عرض المحتوى باتجاه عمودي أو أفقي، وهي سهلة الاستخدام تمامًا مثل تدوير الشاشة.

    WiFi وbluetooth مضمنان

    يمكنك التواصل لاسلكيًا بواسطة WiFi وbluetooth المضمنَين أو تسهيل التحكم بمحتوياتك من خلال تنزيلها لاسلكيًا.

    حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية

    يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بفضل الذاكرة الداخلية، كما يمكنك تحميل الوسائط إلى الشاشة وتشغيل المحتويات مباشرة. فهي تعمل جنبًا إلى جنب مع المستعرض الداخلي، وتكون بمثابة ذاكرة تخزين مؤقت عند بث المحتويات عبر الإنترنت. وفي حال فشل الاتصال بالشبكة، تحافظ الذاكرة الداخلية على المحتوى قيد التشغيل من خلال تشغيل نسخة تم تخزينها مؤقتًا، مما يضمن تشغيل الوسائط الخاصة بك حتى في حال تعطل الشبكة.

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      إخراج الصوت
      وصلة مقاس 3.5 ملم
      توصيلات أخرى
      • بطاقة SD صغيرة
      • USB 2.0 ‏(عدد 1)
      • USB C
      إخراج الفيديو
      HDMI
      تحكم خارجي
      RJ45

    • الصورة/الشاشة

      حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
      25.6  سم
      حجم الشاشة القطري (بوصة)
      10.1''  بوصة
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:10
      دقة اللوحة
      1280 x‏ 800
      الدقة المثلى
      1280 x‏ 800
      السطوع
      350  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 ملايين
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      35  ملي ث
      زاوية العرض (أفقية)
      160  درجة
      زاوية العرض (عمودية)
      160  درجة
      نظام التشغيل
      Android 13

    • الملاءمة

      الوضعية
      • أفقي (24/7)
      • عمودي (24/7)
      وظائف حفظ الشاشة
      سطوع منخفض
      التحكم بلوحة المفاتيح
      • مخفية
      • قابلة للإقفال
      وظائف توفير استهلاك الطاقة
      الطاقة الذكية
      تسهيلات أخرى
      • مستشعر G
      • قفل Kensington
      أداء الصورة
      تحكم متقدم في الألوان
      قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
      • WiFi
      • BT 5.0
      • Ethernet

    • الطاقة

      مأخذ كهربائي رئيسي
      تيار مباشر 12 فولت +/- 5%‏، 2 أمبير‏، IEEE 802.03 عند PoE+‎
      استهلاك الطاقة (نموذجي)
      4  واط
      الاستهلاك (الحد الأقصى)
      13 واط
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0,5 واط

    • الأبعاد

      تعيين العرض
      262  ملليمترًا
      وزن المنتج
      0,8  كلغ
      تعيين الارتفاع
      164  ملليمترًا
      تعيين العمق
      24,75  ملليمترًا
      تعيين العرض (بوصة)
      10.32  بوصة
      تعيين الارتفاع (بوصة)
      6.46  بوصة
      تركيب على الجدار
      75 × 75 مم
      تعيين العمق (بوصة)
      0.97  بوصة
      عرض الإطار الخارجي (يسار/يمين، أعلى/أسفل)
      22 (الجهة اليسرى/اليمنى)، 14 (الجهة العلوية/السفلية)
      وزن المنتج (لِبرة)
      1.63  رطل

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      0 ~ 3000 م
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      0 ~ 40  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
      30000  ساعة (ساعات)
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      -10 ~ 60  درجة مئوية
      نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
      30 - 80% (من دون تكثيف)
      نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
      10 - 85% (من دون تكثيف)

    • مشغّل داخلي

      CPU
      RK3568
      الذاكرة
      DDR4 سعة 2 جيجبايت
      التخزين
      eMMC سعة 8 جيجابايت
      Wifi
      • ‎802.11 ac/a/b/g/n
      • 2.4‏/5 جيجاهرتز

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      • محوّل طاقة التيار المتردد
      • دليل البدء السريع (x1)

    • متفرقات

      لغات العرض على الشاشة
      • العربية
      • الإنكليزية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • التلميع
      • الأسبانية
      • التركية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الصينية التقليدية
      • الدانماركية
      • الهولندية
      • الفنلندية
      • النرويجية
      • البرتغالية
      • السويدية
      الضمان
      ضمان لمدة 3 سنوات
      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC، الفئة أ
      • ETL

    • التفاعل

      تقنية اللمس المتعدد
      التكاثفي المُسقط
      نقاط اللمس
      10 نقاط لمس متزامنة
      زجاج واقٍ
      • زجاج مقوّى للسلامة بسماكة 0,7 مم
      • زجاج مقوّى للسلامة 7MOHS

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