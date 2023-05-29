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HomeRun 7000 Series Aqua

روبوت التكنيس والتمسيح

XU7100/01
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء
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    HomeRun 7000 Series Aqua روبوت التكنيس والتمسيح

    XU7100/01
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء

    استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا وسيكتشف الأغراض الصغيرة في طريقه، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بدقة ما حولها من دون أن يعلق بالأغراض. إكتشف كلّ المميزات

    HomeRun 7000 Series Aqua روبوت التكنيس والتمسيح

    تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء

    استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا وسيكتشف الأغراض الصغيرة في طريقه، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بدقة ما حولها من دون أن يعلق بالأغراض. إكتشف كلّ المميزات

    تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء

    استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا وسيكتشف الأغراض الصغيرة في طريقه، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بدقة ما حولها من دون أن يعلق بالأغراض. إكتشف كلّ المميزات

    HomeRun 7000 Series Aqua روبوت التكنيس والتمسيح

    تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء

    استمتع بتنظيف تام كل يوم، مع جهد أقل بكثير. يوفر الروبوت قوة شفط عالية للغاية ويقم بالتكنيس والمسح دفعة واحدة. هذا وسيكتشف الأغراض الصغيرة في طريقه، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بدقة ما حولها من دون أن يعلق بالأغراض. إكتشف كلّ المميزات

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      تنظيف جاف ورطب عميق يوميًا من دون عناء

      • مع محطة التفريغ التلقائي
      • أسود داكن وذهبي
      • الاتصال بتطبيق HomeRun
      إزالة جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس وحده

      إزالة جسيمات الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس وحده

      يقوم الروبوت بتكنيس الأرضيات الصلبة وتمسيحها دفعة واحدة لتنظيف الطبقة الرقيقة من الغبار المتراكم على الأرض كل يوم، ويزيل الغبار الأصغر حجمًا مقارنة بالتكنيس الكهربائي وحده، بحيث يبقى أسفل قدميك نظيفًا حتى لو مشيت حافي القدمين.

      اكتشاف الأغراض الصغيرة وتجنبها، مثل الأحذية أو الألعاب

      اكتشاف الأغراض الصغيرة وتجنبها، مثل الأحذية أو الألعاب

      انسَ أمر التحقق من خلوّ المسارات، فالروبوت سيستكشف الأغراض الصغيرة في دربه ويتجنبها، مثل الأحذية أو الألعاب، وسينظف بشكل دقيق من حولها من دون أن يعلق بالأغراض أو يرتطم بها. يمكن للمستشعر ToF الثلاثي الأبعاد الموجود في مقدمة الروبوت اكتشاف العناصر الصغيرة التي يصل حجمها إلى 2,0 × 2,0 سم (عرض × ارتفاع). بالإضافة إلى ذلك، تكتشف 8 مستشعرات ToF الموجودة في المصد الأمامي باستمرار ما يوجد أمام الروبوت وإلى جانبَيه، وتعمل حتى في حالات الإضاءة المنخفضة، لذلك ما من حاجة إلى تشغيل الأضواء عندما تكون خارج المنزل.

      تصميم أنيق يناسب الديكور الداخلي لمنزلك

      تصميم أنيق يناسب الديكور الداخلي لمنزلك

      تم تصنيع الروبوت ومحطة التفريغ التلقائي من مواد ذات جودة عالية مع لمسات نهائية ممتازة تتناسب مع الديكور الداخلي لمنزلك. يتوفّر روبوت التكنيس والتمسيح HomeRun من السلسة 7000 في تصميمين أنيقين يتناسبان مع الديكور الداخلي لمنزلك: أسود داكن وذهبي (XU7100/01) وأبيض حريري وذهبي (XU7100/02). وتمت تغطية محطة التفريغ التلقائي البيضاء بطبقة مضادة للمياه بحيث تسهل صيانتها.

      قوة شفط عالية للغاية تلتقط الأوساخ الكبيرة

      قوة شفط عالية للغاية تلتقط الأوساخ الكبيرة

      يمكن لقوة الشفط العالية للغاية (التي تم اختبارها بدقة لتصل إلى 5000 باسكال*) التقاط الأوساخ الكبيرة، مثل الفتات ووبر الحيوانات الأليفة. وهي تشفط الأوساخ اليومية التي تتراكم تحت الأقدام، وتزيل كذلك جسيمات الغبار الأصغر حجمًا من الشقوق والسجاد والبسط.

      يفرغ نفسه: 30 يومًا خالية من المتاعب

      يفرغ نفسه: 30 يومًا خالية من المتاعب

      يقوم الروبوت بإفراغ الغبار داخله تلقائيًا في محطة التفريغ التلقائي في أقل من 30 ثانية باستخدام تقنية Dual Wave™‎ من Philips. وبفضل تدفق الهواء المميّز الخاص به الذي يمتص ويدفع في الوقت نفسه، لا يترك الروبوت شيئًا وراءه، ولا حتى الشعر الطويل. تحتوي القاعدة على كيس مضاد للحساسية غير قابل لإعادة الاستخدام سعة 3,0 لتر يمكنه استيعاب الغبار والشعر والأوساخ الأخرى لمدة تصل إلى 30 يومًا*، فتتمتع بالتالي بـ 30 يومًا من دون عناء التفكير في تفريغ الكيس. ويمكن التخلص من الكيس بشكل صحي من دون تناثر الغبار، ما يجعله مثاليًا لمرضى الربو والحساسية.

      سهل الاستخدام - مثالي للمستخدمين للمرة الأولى

      سهل الاستخدام - مثالي للمستخدمين للمرة الأولى

      تم تصميم تطبيق روبوت HomeRun من Philips ليكون سهل الاستخدام وبسيطًا، وهو مثالي للمستخدمين للمرة الأولى. يضمّ التطبيق التوجيه خطوة بخطوة ومقاطع الفيديو المفيدة لضمان استفادتك من الروبوت إلى أقصى حد. يتواصل التطبيق مع الروبوت للتحكم في أداء التنظيف وإنشاء التقارير وإبقائك على علم بالمستجدات أينما كنت، ويُظهر في الوقت الحقيقي المناطق التي قام الروبوت بتنظيفها.

      إزالة التمسيح بالاهتزاز بصمات الأقدام بلطف وفعالية

      إزالة التمسيح بالاهتزاز بصمات الأقدام بلطف وفعالية

      تزيل الممسحة القابلة للغسل المصنوعة من الألياف الدقيقة للغاية 99,99% من البكتيريا الآتية من الأغراض الحاملة جراثيم، مثل الأحذية المتسخة ووبر الحيوانات الأليفة. تزيل تقنية التمسيح بالاهتزاز بصمات الأقدام بلطف وفعالية لتوفير تنظيف من المستوى التالي يتخطى مجرد التكنيس. ويتيح خزان المياه سعة 240 مل للروبوت مسح 130 متر مربع من دون إعادة ملئه.

      تنظيف لمدة تصل إلى 180 دقيقة بعد عملية شحن واحدة

      تنظيف لمدة تصل إلى 180 دقيقة بعد عملية شحن واحدة

      تضمن بطارية الليثيوم أيون القوية بقوة 5200 مللي أمبير في الساعة التشغيل لفترة تصل إلى 180 دقيقة، مما يعني أنها قادرة على تنظيف مساحة حتى 185 متر مربع. وعندما ينخفض شحن البطارية، سيعود الروبوت تلقائيًا إلى المحطة لإعادة الشحن. وبمجرد شحن البطارية، سيعود إلى الموقع الذي توقف عنده ليكمل التنظيف.

      تنظيف كل غرفة بالطريقة التي تريدها تمامًا

      تنظيف كل غرفة بالطريقة التي تريدها تمامًا

      في تطبيق HomeRun من Philips، يمكنك تحديد الغرفة (الغرف) التي يجب تنظيفها على الخريطة وبأي ترتيب. لكل غرفة، يمكنك تحديد وضع التنظيف، على سبيل المثال وضع التنظيف الرطب والجاف للتنظيف المنتظم للأرضيات الصلبة في غرفة المعيشة، والوضع الجاف للتكنيس فقط في غرفة النوم والوضع المكثف لتنظيف المطبخ بدقة. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك ضبط الإعدادات بدقة مثل قوة الشفط أو رطوبة الممسحة.

      تغطية قصوى للأرضية: لا يفوّت أي بقعة

      تغطية قصوى للأرضية: لا يفوّت أي بقعة

      يستخدم الروبوت التوجيه بالليزر 360 درجة (LIDAR) لمسح كل الغرف وإنشاء خريطة دقيقة بسرعة فائقة. تتميّز هذه الخريطة بتفاعليتها وبإمكانية استخدامها بواسطة تطبيق HomeRun من Philips لإنشاء خطة تنظيف مخصصة لمنزلك. قم بإنشاء خرائط مفصلة لما يصل إلى 5 طوابق من منزلك وتخزينها. تساعد الخوارزميات الذكية الروبوت في العثور على المسار الأكثر كفاءة من غرفة إلى غرفة وحول الأثاث، مع وصول أعمق إلى الزوايا وأقرب إلى الجدران لتجنّب تفويت أي منطقة.

      تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أيضًا

      تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها أيضًا

      بفضل ارتفاعه المنخفض (97 مم)، ينظف الروبوت أيضًا المناطق التي يصعب الوصول إليها تحت الأرائك والأسرة وغيرها من الأثاث. لتنظيف أكثر دقة، يستخدم الروبوت الفرشاة الجانبية للتنظيف على طول الحواف ولسحب الأوساخ إلى مدخل الشفط. يستطيع الروبوت التنقا في كل أرجاء منزلك من دون مساعدة يدوية، وهو قادر على تجاوز العقبات التي يصل ارتفاعها إلى 20 مم من دون عناء، على سبيل المثال المرور فوق عتبات الباب وعلى السجاد أو البسط. بالإضافة إلى ذلك، توجد ستة مستشعرات مضادة للسقوط في الجزء السفلي من الروبوت لمنعه من السقوط عن مرتفع معيّن أو عن الدرج.

      التحكم في الأماكن الذي يُسمح للروبوت بتنظيفها

      التحكم في الأماكن الذي يُسمح للروبوت بتنظيفها

      يسمح لك التطبيق البسيط بالتحكم بدقة في المكان الذي يُسمح للروبوت بتنظيفه. تم تصميم الروبوت بحيث لا يفوّت أي منطقة. وتُعتبر المناطق الممنوعة حلاً للمناطق التي لا يكون فيها الروبوت ضروريًا. يقوم الجدار الافتراضي بتعيين خط خيالي في منزلك سيعرف الروبوت أنه لا يمكنه تخطيه. قم بإعداد مناطق عدم المسح على الخريطة وحفظها، بحيث يتجنب الروبوت السجاد والبسط أثناء مسح الأرض.

      المواصفات التقنية

      • ميزات الروبوت

        تكنيس كهربائي وتمسيح بتمريرة واحدة
        نعم
        تقنية التمسيح
        تمسيح بالاهتزاز
        قوة الشفط (الحد الأقصى)
        5000 باسكال
        نوع التوجيه
        توجيه بالليزر 360 درجة (LiDAR)
        اكتشاف العوائق الصغيرة
        نعم
        قدرة البطارية
        5200 مللي أمبير في الساعة
        وقت تشغيل البطارية (الحد الأقصى)
        لغاية 180 دقيقة
        مستوى الضوضاء (الحد الأدنى)
        ≤66 ديسيبل
        اللون
        أسود داكن وذهبي

      • قاعدة الإرساء

        وظيفة الشحن
        نعم
        وظيفة التفريغ التلقائي
        نعم
        تقنية الموجة المزدوجة من Philips
        نعم
        نوع أكياس الغبار
        كيس غبار مضاد للحساسية
        حجم كيس الغبار
        3,0 ليترات

      • التطبيق

        اسم التطبيق
        Philips HomeRun
        الاتصال عبر Wi-Fi
        نعم، نطاق مزدوج (2,4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز)
        الاتصال عبر Bluetooth
        لا
        اللغات في التطبيق
        • الإنكليزية
        • الألمانية
        • الفرنسية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • البهاسا الماليزية
        • البلغارية
        • الكرواتية
        • التشيكية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الإستونية
        • الفنلندية
        • الهنغارية
        • اللاتفية
        • الليتوانية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • الرومانية
        • السلوفاكية
        • السلوفينية
        • السويدية
        • الفيتنامية
        مقاطع الفيديو التعليمية
        نعم
        وظيفة رسم الخريطة بسرعة
        نعم
        رسم خريطة عدة طوابق
        نعم، احفظ ما يصل إلى 5 خرائط
        تحديد الغرفة (الغرف) التي يجب تنظيفها
        نعم
        تحديد تسلسل تنظيف الغرف
        نعم
        تحديد وضع التنظيف لكل غرفة
        نعم
        أوضاع التنظيف
        • رطب وجاف
        • جاف
        • مكثّف
        • صامت
        • فردي
        قوة الشفط (المستويات)
        4 مستويات: توفير، عادي، مرتفع، حد أقصى
        رطوبة الممسحة (المستويات)
        4 مستويات: لا شيء، منخفض، متوسط، مرتفع
        تكرار مسار التنظيف
        تمريرة واحدة أو تمريرتان أو 5 تمريرات
        المناطق المحظور تنظيفها
        • حائط ظاهري
        • المناطق الممنوعة
        • مناطق تخطي التمسيح
        • منطقة محظور فيها التسلق
        • منطقة انتباه
        التنظيف أثناء غيابك: خريطة في الوقت الحقيقي
        نعم
        التنبيهات والإشعارات داخل التطبيق
        نعم
        تقرير التنظيف وتاريخه
        نعم
        لوحة معلومات الصيانة
        نعم
        التنظيف المجدوَل
        نعم
        قفل الأطفال
        نعم
        الاتصال بمركز خدمة المستهلك
        الهاتف

      • التنظيف الرطب

        عدد اهتزازات التمسيح في الدقيقة
        430/دقيقة
        خزان المياه الكهربائي لضبط رطوبة الممسحة
        نعم
        ممسحة قابلة للرفع
        لا
        ممسحة من الألياف الدقيقة قابلة للغسل ومضادة للتآكل
        نعم
        يمكن استخدامها مع المنظفات
        لا

      • التنظيف الجاف

        وظيفة تعزيز قوة التنظيف على السجاد
        نعم
        نوع الفرشاة الرئيسية
        فرشاة مطاطية متعددة الأسطح مع شعيرات
        عدد الفُرش الجانبية
        1
        نوع الفلتر
        فلتر EPA11 قابل للغسل

      • أجهزة الاستشعار

        تقنية التوجيه
        توجيه بالليزر LDS
        تقنية اكتشاف العقبات الصغيرة
        • نظام ToF الثلاثي الأبعاد
        • 8 مستشعرات ToF
        التعرف على العقبات من خلال الذكاء الاصطناعي
        لا
        مستشعر اكتشاف السجاد
        لا
        مستشعرات مضادة للسقوط لاكتشاف المنحدرات
        نعم، 6 مستشعرات
        الباحث عن القاعدة
        نعم، جهاز استقبال وإصدار إشارات الأشعة تحت الحمراء
        مستشعر خزان المياه الفارغ
        نعم
        مستشعر حاوية الغبار الممتلئة
        نعم
        مستشعر كيس الغبار الممتلئ
        نعم

      • سهولة الاستخدام والاستقلالية

        تنظيف كل الغرف الواحدة تلوَ الأخرى
        نعم
        القدرة على تخطي العوائق
        لغاية 20 مم (خزان المياه فارغ)
        وظيفة الشحن التلقائي
        نعم
        وظيفة الاستئناف التلقائي
        نعم

      • التنبيه الصوتي والتحكم الصوتي

        وظيفة التنبيه الصوتي من خلال مكبر صوت مضمن
        نعم
        لغات التنبيه الصوتي
        • الإنكليزية
        • الألمانية
        • الفرنسية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • البهاسا الماليزية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإستونية
        • الهنغارية
        • الليتوانية
        • النرويجية
        • الرومانية
        • السلوفاكية
        • السلوفينية
        • السويدية

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت تشغيل البطارية (الحد الأدنى)
        لغاية 85 دقيقة
        وقت شحن البطارية
        لغاية 5 ساعات
        فولتية البطارية
        14,4 فولت
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        112 ميللي أمبير
        يمكن إزالة البطارية واستبدالها
        نعم

      • السعة

        سعة سلة المهملات
        260 ملل
        سعة خزان الماء
        240 ملل
        النطاق: متر مربع يمكن تمسيحه من دون إعادة التعبئة
        لغاية 130 متر مربع

      • الوزن والأبعاد

        قطر الروبوت
        350 مم
        ارتفاع الروبوت
        97 مم
        عرض × طول × ارتفاع القاعدة
        355 × 403 × 471 مم
        وزن الروبوت
        4,0 كجم
        وزن القاعدة
        4,7 كجم
        الوزن مع التغليف
        14,2 كجم
        أبعاد علبة التغليف (الطول×الوزن×الارتفاع)
        469 × 399 × 534 مم

      • الإكسسوارات المضمنة

        المحطة
        محطة تفريغ تلقائي للغبار
        ممسحة قابلة للغسل
        2
        المماسح غير القابلة لإعادة الاستخدام
        غير متوفر
        فلتر قابل للغسل
        1
        الفرشاة الرئيسية
        1
        فرشاة جانبية
        1
        أداة تنظيف الفرشاة
        نعم
        أكياس الغبار
        3
        مفارش الطاولة
        لا
        جهاز تحكم عن بعد
        لا
        سلك الطاقة
        نعم
        دليل البدء السريع
        نعم، مطبوع
        دليل المستخدم
        رقمي

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