منزل نظيف بالكامل
يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
منزل نظيف بالكامل
يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة. إكتشف كلّ المميزات
منزل نظيف بالكامل
يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
منزل نظيف بالكامل
يمكنك تنظيف منزلك بالكامل مع قوة قصوى بعد عملية شحن واحدة بواسطة المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series من Philips. إنها المكنسة الكهربائية مع عصا الوحيدة القابلة لإعادة الشحن والعالية القدرة لتنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة، وذلك بفضل فوهة الشفط من 360 درجة. إكتشف كلّ المميزات
إذا أردت الحصول على أفضل أداء، ستستخدم دائمًا جهاز التنظيف على أعلى أعداد. ليس الأمر ممكنًا دائمًا بالنسبة إلى المكنسة الكهربائية اللاسلكية، نظرًا إلى أن وقت التشغيل في السرعة القصوى سينفد بسرعة. ماذا لو أمكنك الحصول على مكنسة كهربائية لاسلكية تدوم بما يكفي لتنظيف منزلك بالكامل؟ بفضل وقت التشغيل الأطول MAX* في أي مكنسة كهربائية مع عصا، وبطاريات الليثيوم أيون من أحدث جيل، يمكنك تنظيف مساحة تزيد عن 125 م² بعد عملية شحن واحدة.
عند التنظيف، ترغب دائمًا في التأكد من أن جهازك يلتقط كل ما على الأرض بتمريرة واحدة، من دون الحاجة إلى التمرير مرات متعددة على السطح نفسه. تلتقط فوهة الشفط الشاملة من 360 درجة ما يصل إلى 99,7% من الغبار والأوساخ في كل تمريرة، ولا تترك أي وسخ على الأرض! وبفضل تقنية الشفط من 360 درجة الحائزة براءة اختراع، فهي تلتقط المزيد من الغبار والأوساخ من كل جهات الفوهة، لتكون حركاتك معدودة!
تتطلّب الاحتياجات المختلفة خيارات مختلفة. ستمنحك بطاريات ليثيوم أيون المتينة والتي تدوم طويلاً بقدرة 25 فولت وقت تنظيف يصل إلى 70 دقيقة في وضع توفير الطاقة، و35 دقيقة في الوضع العادي، و28 دقيقة في وضع السرعة القصوى، قبل الحاجة إلى إعادة شحنها.
ماذا لو قلنا لك أن الأرض مليئة بالغبار والأوساخ المخفية؟ تتعذّر رؤية معظم الأوساخ على الأرض بالعين المجرّدة. الآن، أصبح من السهل الكشف عن الغبار والزغب والشعر والفتات والتقاطها بفضل أضواء LED المتوفرة في الفوهة. تكشف أضواء LED في الفوهة عن الغبار والأوساخ لمساعدتك في التنظيف في كل مكان وبأي لحظة.
إن PowerCyclone 10 من Philips هي أحدث تقنية بدون كيس نقدّمها، وهي الآن مدمجة في مكنسة كهربائية لاسلكية. ستحافظ PowerCyclone 10 على أداء شفط أقوى لمدة أطول، مع فعالية أكبر بنسبة 30%.
يولّد محرك PowerBlade الرقمي سرعة هواء قصوى، لتمكين الفوهة من التقاط المزيد من الغبار والأوساخ من كل الجهات. بفضل الشاشة الرقمية الذكية، يمكنك دائمًا التحكّم بالمحرك وضبط سرعته بحسب احتياجاتك! كذلك، ستعرض الشاشة الرقمية الذكية وقت الحاجة إلى تنظيف الفلتر. يساعدك مؤشر تنظيف الفلتر في الاهتمام بصيانة المنتج، وضمان أعلى مستوى من الأداء على الدوام.
تتطلّب الأسطح المختلفة فوهات وملحقات مختلفة. في المكانس الكهربائية مع عصا من Philips، يسهل استخدام الملحقات وهي دائمًا في متناول اليد بكسبة واحدة، مثل الأداة الصغيرة للتشققات المضمّنة في العصا وملحق الفرشاة المضمّن في الأنبوب. بالنسبة إلى احتياجاتك الإضافية الأخرى، تتوفر الفرشاة الصغيرة الفائقة السرعة، وهي مثالية لإزالة وبر الحيوانات الأليفة، بالإضافة إلى الأداة الطويلة للتشققات للمناطق التي يصعب الوصول إليها.
تتميّز المكنسة الكهربائية اللاسلكية 8000 Series من Philips بمرونتها وسهولة مناورتها في الأماكن الضيّقة والتي يصعب الوصول إليها. إن حاوية الغبار مركّبة في الجهة العلوية، لإمكانية تمرير المكنسة الكهربائية اللاسلكية في الزوايا الأكثر انخفاضًا وحتى تمريرها بطريقة مسطّحة بالكامل إلى جانب الأرض للوصول تحت الأثاث المنخفض.
الأداء
الفوهات والملحقات
الوزن والأبعاد
التنقية
الاستدامة
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