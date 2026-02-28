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تم إيقافه

فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

WP3911

احصل على مياه نقية بسهولة تامة

نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه.

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فلتر Micro Pure

احصل على مياه نقية بسهولة تامة

  • Micro Pure

يزيل كل أنواع البكتيريا والمكونات العضوية الضارة والكلور

إن فلتر Micro Pure عبارة عن نظام تصفية متعدد الطبقات، يزيل كل أنواع البكتيريا والشوائب والروائح الكريهة، لتزويدك بمياه شرب نظيفة وآمنة ولذيذة. يتألف النظام من غشاء عالي التقنية من ألياف مجوّفة يحتوي على أكثر من 520 مليار مسامة صغيرة، لإزالة كل أنواع البكتيريا بفعالية بنسبة 99,99%، بالإضافة إلى كربون منشط حبيبي لإزالة الكلور والمذاق السيئ والروائح الكريهة. أما الفلتر فيحافظ على كل المعادن الجيّدة في مياه الشرب والضرورية لصحة الإنسان.

آلية Quick Twist المتطورة لاستبدال الفلتر بسهولة

تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.