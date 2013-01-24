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فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

WP3911
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصل على مياه نقية بسهولة تامة احصل على مياه نقية بسهولة تامة احصل على مياه نقية بسهولة تامة
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    فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

    WP3911
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه. إكتشف كلّ المميزات

    فلتر بديل لجهاز تنقية المياه المثبّت على الحنفية

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه. إكتشف كلّ المميزات

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      احصل على مياه نقية بسهولة تامة

      فلتر Micro Pure

      • Micro Pure

      يزيل كل أنواع البكتيريا والمكونات العضوية الضارة والكلور

      إن فلتر Micro Pure عبارة عن نظام تصفية متعدد الطبقات، يزيل كل أنواع البكتيريا والشوائب والروائح الكريهة، لتزويدك بمياه شرب نظيفة وآمنة ولذيذة. يتألف النظام من غشاء عالي التقنية من ألياف مجوّفة يحتوي على أكثر من 520 مليار مسامة صغيرة، لإزالة كل أنواع البكتيريا بفعالية بنسبة 99,99%، بالإضافة إلى كربون منشط حبيبي لإزالة الكلور والمذاق السيئ والروائح الكريهة. أما الفلتر فيحافظ على كل المعادن الجيّدة في مياه الشرب والضرورية لصحة الإنسان.

      آلية Quick Twist المتطورة لاستبدال الفلتر بسهولة

      تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        معدل تدفق المياه
        2  ل/د
        معدل تدفق المياه
        5  درجة مئوية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        أبيض
        وزن المنتج
        150  غ
        أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
        60 ‏x‏ 64‏ x‏ 105  ملليمترًا
        المواد
        بلاستيك

      • نظام التنقية

        التخلص من البكتيريا
        99,99  %
        التخلص من الكلور
        > 80  %
        التخلص من تعكر المياه
        3000 لتر أو حوالى سنة واحدة
        التخلص من المركّبات العضوية المتطايرة
        نعم

      • مواصفات الفلتر

        فترة استهلاك الفلتر
        2400 لتر أو حوالى 8 أشهر
        مكونات الفلتر الرئيسية
        • غشاء من ألياف مجوّفة
        • الكربون المنشط الحبيبي GAC

      • شروط مياه الإدخال

        الضغط الأدنى لمياه الإدخال
        0.7  بار
        الضغط الأقصى لمياه الإدخال
        3.5  بار
        درجة الحرارة القصوى لمياه الإدخال
        50  درجة مئوية

      • بلد المنشأ

        مرشح بديل
        اليابان

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها

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