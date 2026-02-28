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WP3911
احصل على مياه نقية بسهولة تامة
نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه.
Micro Pure
إن فلتر Micro Pure عبارة عن نظام تصفية متعدد الطبقات، يزيل كل أنواع البكتيريا والشوائب والروائح الكريهة، لتزويدك بمياه شرب نظيفة وآمنة ولذيذة. يتألف النظام من غشاء عالي التقنية من ألياف مجوّفة يحتوي على أكثر من 520 مليار مسامة صغيرة، لإزالة كل أنواع البكتيريا بفعالية بنسبة 99,99%، بالإضافة إلى كربون منشط حبيبي لإزالة الكلور والمذاق السيئ والروائح الكريهة. أما الفلتر فيحافظ على كل المعادن الجيّدة في مياه الشرب والضرورية لصحة الإنسان.
تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.
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