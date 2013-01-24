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احصل على مياه نقية بسهولة تامة
نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على مياه نقية بسهولة تامة
نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه. إكتشف كلّ المميزات
احصل على مياه نقية بسهولة تامة
نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
احصل على مياه نقية بسهولة تامة
نظام تنقية متطوّر لتزويدك بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، مع الحفاظ على المعادن الجيّدة في المياه. إكتشف كلّ المميزات
إن فلتر Micro Pure عبارة عن نظام تصفية متعدد الطبقات، يزيل كل أنواع البكتيريا والشوائب والروائح الكريهة، لتزويدك بمياه شرب نظيفة وآمنة ولذيذة. يتألف النظام من غشاء عالي التقنية من ألياف مجوّفة يحتوي على أكثر من 520 مليار مسامة صغيرة، لإزالة كل أنواع البكتيريا بفعالية بنسبة 99,99%، بالإضافة إلى كربون منشط حبيبي لإزالة الكلور والمذاق السيئ والروائح الكريهة. أما الفلتر فيحافظ على كل المعادن الجيّدة في مياه الشرب والضرورية لصحة الإنسان.
تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.
المواصفات العامّة
مواصفات التصميم
نظام التنقية
مواصفات الفلتر
شروط مياه الإدخال
بلد المنشأ
الاستدامة