العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- 8 محولات للحنفية سريعة التركيب، تنبيه PureProtect
WP3861
احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة
نقدّم لك جهاز تنقية المياه الصغير والسهل التركيب. يحسّن الجهاز مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يزيل فلتر Pure Taste الكلور المزعج والمذاق السيئ والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الرواسب الكبيرة من مياه الحنفية لديك، لضمان الحصول على مياه أنقى وبمذاق ألذ للشرب والطهي وتنظيف الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، يمنع فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة نمو البكتيريا داخل الفلتر، لتزويدك بمياه آمنة أكثر.
إن تنبيه Pure Protect عبارة عن ملصق يحتوي على أشهر السنة ويمكن لصقه بسهولة على غطاء الفلتر. ضَع علامة على شهر استبدال الفلتر، لتتذكر استبدال الفلتر في الوقت المناسب، وضمان تزويدك بمياه لذيذة ونقية على الدوام.
يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.
يأتي نظام تنقية المياه المتطور هذا مزوّدًا بعدد من المحولات المخصصة للحنفية Quick Fit، لمساعدتك على تثبيت نظام تنقية المياه الخاص بك بسهولة وبساطة على الحنفية.
تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.
نظام التنقية
مواصفات التصميم
مواصفات الفلتر
شروط مياه الإدخال
المواصفات العامة
الاستدامة
بلد المنشأ
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.