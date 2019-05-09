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  • احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    جهاز تنقية المياه مثبّت على الحنفية

    WP3861

    احصل على مياه بمذاق ألذ بسهولة تامة

    نقدّم لك جهاز تنقية المياه الصغير والسهل التركيب. يحسّن الجهاز مذاق مياه الشرب والطهو من خلال إزالة الكلور وغيرها من المواد الملوّثة بفضل فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز تنقية المياه مثبّت على الحنفية

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    مع فلتر Pure Taste

    • Pure Taste

    فلتر Pure Taste لمياه أنظف وبمذاق ألذ

    يزيل فلتر Pure Taste الكلور المزعج والمذاق السيئ والروائح الكريهة، بالإضافة إلى الرواسب الكبيرة من مياه الحنفية لديك، لضمان الحصول على مياه أنقى وبمذاق ألذ للشرب والطهي وتنظيف الفاكهة والخضار. بالإضافة إلى ذلك، يمنع فلتر الكربون النشط المطلي بالفضة نمو البكتيريا داخل الفلتر، لتزويدك بمياه آمنة أكثر.

    يُعلمك تنبيه Pure Protect عندما يحين الوقت لتغيير الفلتر

    إن تنبيه Pure Protect عبارة عن ملصق يحتوي على أشهر السنة ويمكن لصقه بسهولة على غطاء الفلتر. ضَع علامة على شهر استبدال الفلتر، لتتذكر استبدال الفلتر في الوقت المناسب، وضمان تزويدك بمياه لذيذة ونقية على الدوام.

    تدفق عالٍ مع معدل أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة

    يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.

    محولات للحنفية Quick Fit، لتثبيت سهل على الحنفية

    يأتي نظام تنقية المياه المتطور هذا مزوّدًا بعدد من المحولات المخصصة للحنفية Quick Fit، لمساعدتك على تثبيت نظام تنقية المياه الخاص بك بسهولة وبساطة على الحنفية.

    آلية Quick Twist المتطورة لاستبدال الفلتر بسهولة

    تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.

    المواصفات التقنية

    • نظام التنقية

      التخلص من تعكر المياه
      3000 لتر أو حوالى سنة واحدة
      التخلص من الكلور
      > 75  %

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      باللون الأبيض
      المواد
      بلاستيك
      وزن المنتج
      260  غ
      أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
      65 ‏x‏ 143‏ x‏ 106  ملليمترًا

    • مواصفات الفلتر

      مكونات الفلتر الرئيسية
      الكربون المنشط الحبيبي المغطى بالفضة
      فترة استهلاك الفلتر
      2000 لتر أو حوالى 6 أشهر

    • شروط مياه الإدخال

      الضغط الأدنى لمياه الإدخال
      0.7  بار
      الضغط الأقصى لمياه الإدخال
      3.5  بار
      درجة الحرارة القصوى لمياه الإدخال
      50  درجة مئوية

    • المواصفات العامة

      الملحقات
      8 محولات للحنفية سريعة التركيب، تنبيه PureProtect
      خرطوشة الفلتر البديل
      WP3961
      تحديد المياه
      • رذاذ مياه نقية
      • رذاذ مياه لم تتم تصفيتها
      • تدفق مياه لم تتم تصفيتها
      معدل تدفق المياه
      2  ل/د
      معدل تدفق المياه
      5  درجة مئوية

    • الاستدامة

      العلبة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      منقي المياه
      اليابان
      مرشح بديل
      اليابان

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • 8 محولات للحنفية سريعة التركيب، تنبيه PureProtect
    Badge-D2C

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