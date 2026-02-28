ابدأ الحفلة

ارتقِ بأي حفلة إلى المستوى التالي بفضل مكبر الصوت المكعب الرائع هذا مع ضوء خاص للحفلات! صوت قوي وجهيز مدوٍّ وضوء مخصص للحفلات للارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يمكنك توصيل ما يصل إلى 50 مكبر صوت لحائط من الأضواء والأصوات.