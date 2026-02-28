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TAX3500/98
أطلق الإيقاعات
ابدأ الحفلة مع مكبر الصوت المحمول المزود بتقنية Bluetooth، والذي يتيح لك التألق عبر الميكروفونات! ستحصل على وظائف الكاريوكي ومؤثرات الإضاءة وصوت قوي بجهير عميق. وصّله بمقبس حائط، أو استخدم البطارية المدمجة في الأماكن الخارجية.
Bluetooth®
USB، مدخل صوت، بطاقة TF، FM
وظائف الكاريوكي
بطارية مدمجة
بفضل الصوت القوي والجهير العميق النابض، يمكن لمكبر صوت الكاريوكي هذا أن يملأ الغرفة بالإيقاعات. وتتيح لك البطارية المدمجة إقامة الحفلة في الهواء الطلق لمدة تشغيل تصل إلى 8 ساعات بشحنة واحدة. كما يمكنك تسجيل أدائك على جهاز USB أو بطاقة TF.
اجعل الجميع ينهضون ويرقصون مع مؤثرات إضاءة الحفلات. تنبض الأضواء الملونة على مكبرات الصوت بتناغم مع الموسيقى، وتتوفر أوضاع إضاءة مختلفة. مهما كانت طريقتك المفضلة للاحتفال، فهذا المكبر يلبي احتياجاتك.
يتيح لك مدخلا الميكروفون (6.3 mm) الارتقاء بالحفلة إلى مستوى أعلى. ويمكن التحكم في مستوى صوت الميكروفونات من مكبر الصوت، كما يمكنك إضافة تأثيرات الصدى أيضاً.
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