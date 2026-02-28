لا تُطبَّق وظيفة تشغيل الصوت عبر USB إلا على الأجهزة المصنَّعة في دفعات إنتاج بعد مايو 2025. وبالنسبة للأجهزة التي تم شراؤها قبل مايو 2025، يُنصح بشدة بعدم ترقية البرنامج. يتحمل المستخدم وحده مسؤولية أي عواقب ناتجة عن هذه الترقيات.