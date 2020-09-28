العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- كتيّب الضمانة العالمية
- دليل البدء السريع
صوت أكبر. في أي غرفة.
يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت أكبر. في أي غرفة.
يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى. إكتشف كلّ المميزات
صوت أكبر. في أي غرفة.
يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صوت أكبر. في أي غرفة.
يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى. إكتشف كلّ المميزات
يتوافق مكبر الصوت اللاسلكي هذا مع DTS Play-Fi، لتتمكّن من المزامنة بسهولة مع مكبرات الصوت الأخرى المتوافقة مع Play-Fi، بهدف الحصول على صوت في غرف متعددة. إذا كان مضخم الصوت العمودي لديك يدعم Play-Fi Surround، فيمكنك حتى تضمين مكبر الصوت هذا كجزء من إعداد صوت محيطي فعلي عند مشاهدة الأفلام.
مزيج من مضخمَي صوت ومشعَّين غير فعالين وتويترَين لتزويدك بصوت يملأ أرجاء الغرفة مع جهير مدوٍّ وطنين ثلاثي رائع. كذلك، يمنحك البث عبر Wi-Fi أفضل جودة إشارة، ويضمن مزامنة الصوت بشكل مثالي بين مكبرات الصوت أو الغرف.
اطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، أو أي جهاز مزوّد بمساعد Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت. قم بزيادة مستوى الصوت لحفلة صاخبة، وخفضه في أوقات الليل المتأخرة، واعرف الأخبار والمزيد غير ذلك من دون استخدام اليدَين.
يقوم مكبر الصوت هذا ببث كل المحتويات، سواء أكنت تقوم ببث مباشر من Spotify، أو تقوم بالوصول إلى ألبومات عالية الدقة على Tidal عبر تطبيق Play-Fi. استمتع بالمحتويات التي تحبّها مع صوت أغنى وأعمق وأوضح، بدءًا من قوائم التشغيل المخصصة للحفلات في غرفة الاستراحة، ووصولاً إلى محطات البودكاست في المكتب.
بفضل التوافق مع Wi-Fi وBluetooth وGoogle Chromecast وApple AirPlay 2، يمكنك بث الموسيقى ومحطات البودكاست المفضّلة لديك كيفما أردت. إذا كنت تستخدم أجهزة تعمل بنظام iOS، فيمكنك استخدام Siri للتحكم بمكبر الصوت بواسطة صوتك.
لا تقتصر مهام مكبر الصوت اللاسلكي هذا على بث الموسيقى فحسب؛ فهو يتميّز بإضاءة Ambilight أيضًا. ما عليك سوى الضغط على زر وصلة Ambilight في مكبر الصوت للاتصال بالتلفزيون. استمتع بتأثير Ambilight أعمق أثناء مشاهدة الأفلام أو اللعب أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
التوافق
الراحة
الطاقة
الملحقات
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.