المنتجاتالدعم
en/ar

تبدأ أنماط الحياة الصحية من هنا. سجّل الآن واحصل على مزايا حصرية.

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة العلوية الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للجهة العلوية الأمامية من المنتج
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

مكبر صوت منزلي لاسلكي

TAW6505/10

صوت أكبر. في أي غرفة.

يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى.

عرض جميع المزايا

صوت أكبر. في أي غرفة.

  • Wi-Fi. صوت في غرف متعددة

  • توافق مع DTS Play-Fi

  • الاتصال عبر المساعدات الصوتية

  • مصباح LED مضمّن

عزز جودة الصوت في مكبرات صوت المساعد الذكي

اطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، أو أي جهاز مزوّد بمساعد Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت. قم بزيادة مستوى الصوت لحفلة صاخبة، وخفضه في أوقات الليل المتأخرة، واعرف الأخبار والمزيد غير ذلك من دون استخدام اليدَين.

الاتصال بأجهزتك المفضّلة الممكّنة لاستخدام المساعد الصوتي

صوت غني في أي غرفة. مزامنة مثالية بين الغرف

مزيج من مضخمَي صوت ومشعَّين غير فعالين وتويترَين لتزويدك بصوت يملأ أرجاء الغرفة مع جهير مدوٍّ وطنين ثلاثي رائع. كذلك، يمنحك البث عبر Wi-Fi أفضل جودة إشارة، ويضمن مزامنة الصوت بشكل مثالي بين مكبرات الصوت أو الغرف.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

المراجعات

اشترك في نشرة Philips الإخبارية للحصول على عروض حصرية

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.

والخدمات التي تقدّمها والأحداث التي تنظمها والعروض الترويجية Philips أودّ تلقي المراسلات الترويجية حول منتجات

  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.