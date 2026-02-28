عزز جودة الصوت في مكبرات صوت المساعد الذكي

اطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، أو أي جهاز مزوّد بمساعد Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت. قم بزيادة مستوى الصوت لحفلة صاخبة، وخفضه في أوقات الليل المتأخرة، واعرف الأخبار والمزيد غير ذلك من دون استخدام اليدَين.