DTS Play-Fi. صوت عالي الجودة وفي غرف متعددة

يتوافق مكبر الصوت اللاسلكي هذا مع DTS Play-Fi، لتتمكّن من المزامنة بسهولة مع مكبرات الصوت الأخرى المتوافقة مع Play-Fi، بهدف الحصول على صوت في غرف متعددة. إذا كان مضخم الصوت العمودي لديك يدعم Play-Fi Surround، فيمكنك حتى تضمين مكبر الصوت هذا كجزء من إعداد صوت محيطي فعلي عند مشاهدة الأفلام.