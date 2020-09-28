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مكبر صوت منزلي لاسلكي

TAW6505/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • صوت أكبر. في أي غرفة. صوت أكبر. في أي غرفة. صوت أكبر. في أي غرفة.
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    مكبر صوت منزلي لاسلكي

    TAW6505/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    صوت أكبر. في أي غرفة.

    يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت منزلي لاسلكي

    صوت أكبر. في أي غرفة.

    يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى. إكتشف كلّ المميزات

    صوت أكبر. في أي غرفة.

    يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت منزلي لاسلكي

    صوت أكبر. في أي غرفة.

    يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل غرف متعددة

      صوت أكبر. في أي غرفة.

      • Wi-Fi. صوت في غرف متعددة
      • توافق مع DTS Play-Fi
      • الاتصال عبر المساعدات الصوتية
      • مصباح LED مضمّن
      DTS Play-Fi. صوت عالي الجودة وفي غرف متعددة

      DTS Play-Fi. صوت عالي الجودة وفي غرف متعددة

      يتوافق مكبر الصوت اللاسلكي هذا مع DTS Play-Fi، لتتمكّن من المزامنة بسهولة مع مكبرات الصوت الأخرى المتوافقة مع Play-Fi، بهدف الحصول على صوت في غرف متعددة. إذا كان مضخم الصوت العمودي لديك يدعم Play-Fi Surround، فيمكنك حتى تضمين مكبر الصوت هذا كجزء من إعداد صوت محيطي فعلي عند مشاهدة الأفلام.

      صوت غني في أي غرفة. مزامنة مثالية بين الغرف

      مزيج من مضخمَي صوت ومشعَّين غير فعالين وتويترَين لتزويدك بصوت يملأ أرجاء الغرفة مع جهير مدوٍّ وطنين ثلاثي رائع. كذلك، يمنحك البث عبر Wi-Fi أفضل جودة إشارة، ويضمن مزامنة الصوت بشكل مثالي بين مكبرات الصوت أو الغرف.

      عزز جودة الصوت في مكبرات صوت المساعد الذكي

      اطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، أو أي جهاز مزوّد بمساعد Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت. قم بزيادة مستوى الصوت لحفلة صاخبة، وخفضه في أوقات الليل المتأخرة، واعرف الأخبار والمزيد غير ذلك من دون استخدام اليدَين.

      Spotify Connect. ‏Tidal. ‏Deezer. كلها متوفرة هنا

      يقوم مكبر الصوت هذا ببث كل المحتويات، سواء أكنت تقوم ببث مباشر من Spotify، أو تقوم بالوصول إلى ألبومات عالية الدقة على Tidal عبر تطبيق Play-Fi. استمتع بالمحتويات التي تحبّها مع صوت أغنى وأعمق وأوضح، بدءًا من قوائم التشغيل المخصصة للحفلات في غرفة الاستراحة، ووصولاً إلى محطات البودكاست في المكتب.

      اتصال بكل أجهزتك

      بفضل التوافق مع Wi-Fi وBluetooth وGoogle Chromecast وApple AirPlay 2، يمكنك بث الموسيقى ومحطات البودكاست المفضّلة لديك كيفما أردت. إذا كنت تستخدم أجهزة تعمل بنظام iOS، فيمكنك استخدام Siri للتحكم بمكبر الصوت بواسطة صوتك.

      مصباح LED مضمّن. يعمل مع تلفزيون Ambilight من Philips

      لا تقتصر مهام مكبر الصوت اللاسلكي هذا على بث الموسيقى فحسب؛ فهو يتميّز بإضاءة Ambilight أيضًا. ما عليك سوى الضغط على زر وصلة Ambilight في مكبر الصوت للاتصال بالتلفزيون. استمتع بتأثير Ambilight أعمق أثناء مشاهدة الأفلام أو اللعب أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        قدرة الخرج (MAX)
        160 واط
        قوة الإخراج (RMS)
        80 واط
        التشويه الإجمالي الكلي
        10‏%
        الاستجابة للتردد
        20 - 20 كيلو  هرتز
        التحكم في شدة الصوت
        رفع/خفض

      • مكبرات الصوت

        تكوين المشغّل
        ثنائي الاتجاه
        عدد قنوات الصوت
        2.0
        عدد التويترات
        2
        قطر التويتر
        1 بوصات
        عدد مضخمات الصوت
        2
        قطر مضخم الصوت
        3,5 بوصات
        مشع غير فعال
        2

      • إمكانية الاتصال

        اتصال مكبرات صوت متعددة
        نعم
        استخدام مكبرات صوت متعددة
        • التجميع
        • استيريو
        • محيط
        تقنية مكبرات الصوت المتعددة
        DTS Play-Fi متعدد الغرف
        المنزل الذكي
        • Spotify Connect
        • Chromecast مضمّن
        • إمكانية التشغيل مع OK Google
        • إمكانية التشغيل مع Alexa
        • يعمل مع Apple AirPlay 2
        منفذ إدخال الصوت
        • نعم
        • 1‏x ‏3,5 مم
        Bluetooth
        نعم
        إصدار Bluetooth
        4.2
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • صيغة البث: SBC
        نطاق Bluetooth
        خط النظر، 20 م أو 66 قدمًا
        WiFi
        • 2,4 غيغاهرتز/5 غيغاهرتز
        • IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
        إعداد الشبكة
        تطبيق Play-Fi
        هوائي Wi-Fi
        مضمّن
        معيار DLNA
        لا

      • التوافق

        تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
        نعم

      • الراحة

        واجهة المستخدم
        مصباح LED مضمّن: متعدد الألوان
        تأثير الضوء
        نعم
        ميكروفون مضمن
        0
        مكالمات بدون استخدام اليدين
        لا

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        100 - 240 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        وضع الاستعداد
        نعم
        بنك الطاقة
        لا

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كتيّب الضمانة العالمية
        • دليل البدء السريع

      • أبعاد المنتج

        العمق
        15.1  سم
        الارتفاع
        13.2  سم
        الوزن
        3,51  كلغ
        العرض
        35  سم

      • أبعاد العلبة

        العرض
        38.8  سم
        العمق
        20.5  سم
        الوزن الإجمالي
        4,415  كلغ
        الارتفاع
        21,1  سم
        الوزن الصافي
        3,51  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,905  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        EAN
        ‎48 95229 10986 5

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كتيّب الضمانة العالمية
      • دليل البدء السريع

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