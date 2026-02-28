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TAW6505/10
صوت أكبر. في أي غرفة.
يمنحك مكبر الصوت اللاسلكي والقوي هذا صوتًا غنيًا بقدرة 80 واط، سواء أكنت تستخدمه بشكل فردي أم كجزء من نظام صوت في غرف متعددة. استمتع بصوت استيريو مليء بالتفاصيل ومزامنة مثالية وتحكّم سهل، سواء أقمت بتوصيله بالتلفزيون أم بمكبرات صوت أخرى.
Wi-Fi. صوت في غرف متعددة
توافق مع DTS Play-Fi
الاتصال عبر المساعدات الصوتية
مصباح LED مضمّن
اطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، أو أي جهاز مزوّد بمساعد Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت. قم بزيادة مستوى الصوت لحفلة صاخبة، وخفضه في أوقات الليل المتأخرة، واعرف الأخبار والمزيد غير ذلك من دون استخدام اليدَين.
مزيج من مضخمَي صوت ومشعَّين غير فعالين وتويترَين لتزويدك بصوت يملأ أرجاء الغرفة مع جهير مدوٍّ وطنين ثلاثي رائع. كذلك، يمنحك البث عبر Wi-Fi أفضل جودة إشارة، ويضمن مزامنة الصوت بشكل مثالي بين مكبرات الصوت أو الغرف.
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