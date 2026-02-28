ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAW6205/10
كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.
يعتبر مكبر الصوت اللاسلكي هذا منتجًا رائعًا بحد ذاته، وهو حتى أفضل عند استخدامه مع منتجات أخرى. قم بتوصيله بالتلفزيون أو مكبرات صوت أخرى لصوت رائع في غرف متعددة. يمكنك الإقران للحصول على صوت استيريو أو تعزيز Ambilight الخاصة بتلفزيون Philips من خلال توصيل مكبر الصوت أيضًا.
Wi-Fi. صوت في غرف متعددة
توافق مع DTS Play-Fi
الاتصال عبر المساعدات الصوتية
مصباح LED مضمّن
يقوم مكبر الصوت هذا ببث كل المحتويات، سواء أكنت تقوم ببث مباشر من Spotify، أو تقوم بالوصول إلى ألبومات عالية الدقة على Tidal عبر تطبيق Play-Fi. استمتع بالمحتويات التي تحبّها مع صوت أغنى وأعمق وأوضح، بدءًا من قوائم التشغيل المخصصة للحفلات في غرفة الاستراحة، ووصولاً إلى محطات البودكاست في المكتب.
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