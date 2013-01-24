كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.

يعتبر مكبر الصوت اللاسلكي هذا منتجًا رائعًا بحد ذاته، وهو حتى أفضل عند استخدامه مع منتجات أخرى. قم بتوصيله بالتلفزيون أو مكبرات صوت أخرى لصوت رائع في غرف متعددة. يمكنك الإقران للحصول على صوت استيريو أو تعزيز Ambilight الخاصة بتلفزيون Philips من خلال توصيل مكبر الصوت أيضًا. إكتشف كلّ المميزات