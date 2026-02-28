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تم إيقافه

مكبر صوت منزلي لاسلكي

TAW6205/10

كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.

يعتبر مكبر الصوت اللاسلكي هذا منتجًا رائعًا بحد ذاته، وهو حتى أفضل عند استخدامه مع منتجات أخرى. قم بتوصيله بالتلفزيون أو مكبرات صوت أخرى لصوت رائع في غرف متعددة. يمكنك الإقران للحصول على صوت استيريو أو تعزيز Ambilight الخاصة بتلفزيون Philips من خلال توصيل مكبر الصوت أيضًا.

عرض جميع المزايا

كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.

  • Wi-Fi. صوت في غرف متعددة

  • توافق مع DTS Play-Fi

  • الاتصال عبر المساعدات الصوتية

  • مصباح LED مضمّن

Spotify Connect. ‏Tidal. ‏Deezer. كلها متوفرة هنا

يقوم مكبر الصوت هذا ببث كل المحتويات، سواء أكنت تقوم ببث مباشر من Spotify، أو تقوم بالوصول إلى ألبومات عالية الدقة على Tidal عبر تطبيق Play-Fi. استمتع بالمحتويات التي تحبّها مع صوت أغنى وأعمق وأوضح، بدءًا من قوائم التشغيل المخصصة للحفلات في غرفة الاستراحة، ووصولاً إلى محطات البودكاست في المكتب.

إعداد لغرف متعددة عبر تطبيق Philips Sound أو Play-Fi

مشغّل بواسطة التيار المتردد. الأبعاد: 115 × 212 × 116 مم

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.