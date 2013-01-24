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مكبر صوت منزلي لاسلكي

TAW6205/10
التصنيف الإجمالي / 5
  • كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة. كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة. كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.
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    مكبر صوت منزلي لاسلكي

    TAW6205/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.

    يعتبر مكبر الصوت اللاسلكي هذا منتجًا رائعًا بحد ذاته، وهو حتى أفضل عند استخدامه مع منتجات أخرى. قم بتوصيله بالتلفزيون أو مكبرات صوت أخرى لصوت رائع في غرف متعددة. يمكنك الإقران للحصول على صوت استيريو أو تعزيز Ambilight الخاصة بتلفزيون Philips من خلال توصيل مكبر الصوت أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت منزلي لاسلكي

    كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.

    يعتبر مكبر الصوت اللاسلكي هذا منتجًا رائعًا بحد ذاته، وهو حتى أفضل عند استخدامه مع منتجات أخرى. قم بتوصيله بالتلفزيون أو مكبرات صوت أخرى لصوت رائع في غرف متعددة. يمكنك الإقران للحصول على صوت استيريو أو تعزيز Ambilight الخاصة بتلفزيون Philips من خلال توصيل مكبر الصوت أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.

    يعتبر مكبر الصوت اللاسلكي هذا منتجًا رائعًا بحد ذاته، وهو حتى أفضل عند استخدامه مع منتجات أخرى. قم بتوصيله بالتلفزيون أو مكبرات صوت أخرى لصوت رائع في غرف متعددة. يمكنك الإقران للحصول على صوت استيريو أو تعزيز Ambilight الخاصة بتلفزيون Philips من خلال توصيل مكبر الصوت أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت منزلي لاسلكي

    كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.

    يعتبر مكبر الصوت اللاسلكي هذا منتجًا رائعًا بحد ذاته، وهو حتى أفضل عند استخدامه مع منتجات أخرى. قم بتوصيله بالتلفزيون أو مكبرات صوت أخرى لصوت رائع في غرف متعددة. يمكنك الإقران للحصول على صوت استيريو أو تعزيز Ambilight الخاصة بتلفزيون Philips من خلال توصيل مكبر الصوت أيضًا. إكتشف كلّ المميزات

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      كل الأصوات التي تريدها، في أي غرفة.

      • Wi-Fi. صوت في غرف متعددة
      • توافق مع DTS Play-Fi
      • الاتصال عبر المساعدات الصوتية
      • مصباح LED مضمّن
      DTS Play-Fi. صوت عالي الجودة وفي غرف متعددة

      DTS Play-Fi. صوت عالي الجودة وفي غرف متعددة

      يتوافق مكبر الصوت اللاسلكي هذا مع DTS Play-Fi، لتتمكّن من المزامنة بسهولة مع مكبرات الصوت الأخرى المتوافقة مع Play-Fi، بهدف الحصول على صوت في غرف متعددة. إذا كان مضخم الصوت العمودي لديك يدعم Play-Fi Surround، فيمكنك حتى تضمين مكبر الصوت هذا كجزء من إعداد صوت محيطي فعلي عند مشاهدة الأفلام.

      صوت غني. إقران للحصول على صوت استيريو في الغرفة نفسها

      مزيج من مضخم صوت ومشعَّين غير فعالين وتويتر واحد لتزويدك بصوت غني مع جهير مدوٍّ وطنين ثلاثي رائع. كذلك، يمنحك البث عبر Wi-Fi أفضل جودة إشارة، ويضمن مزامنة الصوت بشكل مثالي بين مكبرات الصوت أو الغرف.

      عزز جودة الصوت في مكبرات صوت المساعد الذكي

      اطلب من الأجهزة الممكّنة لاستخدام Alexa، أو أي جهاز مزوّد بمساعد Google Assistant تشغيل الموسيقى عبر مكبر الصوت. قم بزيادة مستوى الصوت لحفلة صاخبة، وخفضه في أوقات الليل المتأخرة، واعرف الأخبار والمزيد غير ذلك من دون استخدام اليدَين.

      Spotify Connect. ‏Tidal. ‏Deezer. كلها متوفرة هنا

      يقوم مكبر الصوت هذا ببث كل المحتويات، سواء أكنت تقوم ببث مباشر من Spotify، أو تقوم بالوصول إلى ألبومات عالية الدقة على Tidal عبر تطبيق Play-Fi. استمتع بالمحتويات التي تحبّها مع صوت أغنى وأعمق وأوضح، بدءًا من قوائم التشغيل المخصصة للحفلات في غرفة الاستراحة، ووصولاً إلى محطات البودكاست في المكتب.

      اتصال بكل أجهزتك

      بفضل التوافق مع Wi-Fi وBluetooth وGoogle Chromecast وApple AirPlay 2، يمكنك بث الموسيقى ومحطات البودكاست المفضّلة لديك كيفما أردت. إذا كنت تستخدم أجهزة تعمل بنظام iOS، فيمكنك استخدام Siri للتحكم بمكبر الصوت بواسطة صوتك.

      مصباح LED مضمّن. يعمل مع تلفزيون Ambilight من Philips

      لا تقتصر مهام مكبر الصوت اللاسلكي هذا على بث الموسيقى فحسب؛ فهو يتميّز بإضاءة Ambilight أيضًا. ما عليك سوى الضغط على زر وصلة Ambilight في مكبر الصوت للاتصال بالتلفزيون. استمتع بتأثير Ambilight أعمق أثناء مشاهدة الأفلام أو اللعب أو أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        قوة الإخراج
        40 واط عند نسبة 1% من THD
        التحكم في شدة الصوت
        رفع/خفض
        تحسين مكبّر الصوت
        مشعّان غير فعالين

      • السماعة

        عدد قنوات الصوت
        1.0
        مكبر صوت عالي التردد
        1 بوصة x‏ 1
        مضخم
        3,5 بوصات x‏ 1

      • الطاقة

        وحدة تزويد بالطاقة
        100 - 240 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز
        وضع الاستعداد
        نعم

      • الراحة

        واجهة المستخدم
        مصباح LED مضمّن: متعدد الألوان

      • إمكانية الاتصال

        DTS Play-Fi متعدد الغرف
        نعم
        Spotify Connect
        نعم
        Chromecast مضمّن
        نعم
        إمكانية التشغيل مع Ok Google
        نعم
        إمكانية التشغيل مع Alexa
        نعم
        يعمل مع Apple Airplay 2
        نعم
        منفذ إدخال الصوت (3.5 ملم)
        نعم
        ملفات تعريف Bluetooth
        • SBC 4.0
        • A2DP
        • AVRCP
        نطاق Bluetooth
        نطاق الرؤية، 10 أمتار أو 30 قدماً
        توصيلات الشبكة
        • Wi-Fi‏ - 802.11 تيار متردد
        • Wi-Fi ‏- ‎802.11 b/g/n
        هوائي Wi-Fi
        مضمّن
        إعداد الشبكة
        تطبيق Play-Fi

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب الضمانة العالمية

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        115 × 212 × 116 مم
        وزن المنتج
        1.8  كلغ
        أبعاد العلبة (العرض×العمق×الارتفاع)
        172 × 312 × 168 مم
        الوزن مع التغليف
        2.5  كلغ

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب الضمانة العالمية

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