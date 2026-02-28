صوت واضح ودقيق. مشغّل بنطاق كامل مقاس 1.75 بوصات

من الموسيقى الكلاسيكية إلى الإلكترونيكا. لا يقتصر مكبر الصوت هذا على تشغيل موسيقى الجاز فحسب، على الرغم من أن شكله يوحي بذلك. يقدم المشغل بنطاق كامل حجم 1,75 بوصة صوتًا واضحًا ونقيًا. ويعزز المشع غير الفعال صوت الجهير، ما يعزز طبقات الصوت المنخفضة بشكل ممتع.