ضمان لمدة عامين
جديد
TAV9000F/73
The Tina
كل الإحساس. كل الروح. أضف القوة إلى الموسيقى التي تحبها مع مشغّل الأسطوانات الشامل المزود بتقنية Bluetooth®، الذي يشغّل الأسطوانات ويبث الموسيقى ويلتقط محطات الراديو أيضاً. ستحصل على تصميم كلاسيكي يخطف الأنظار—ومكبرات صوت مدمجة مذهلة لصوت ستيريو هائل.
تصميم كلاسيكي، صوت عصري
240 W كحد أقصى (120 W RMS)
مشغّل أسطوانات بسرعتين
راديو FM، وتقنية Bluetooth® 5.4
يستحضر التصميم الجريء المستوحى من منتصف القرن تصاميم أجهزة راديو Philips الأسطورية من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما يبقيك ذلك الصوت الغني والقوي منغمساً في الحاضر. وتنسجم التفاصيل الكلاسيكية، مثل الهيكل الخشبي وشبكة مكبر الصوت المقعّرة، تماماً مع وسائل الراحة العصرية مثل Bluetooth® وتطبيقنا المصاحب سهل الاستخدام.
استمتع بصوت غني ودافئ يهز الروح بقوة تصل إلى 240 W كحد أقصى (120 W RMS) عند البث أو الاستماع إلى الراديو—وبقوة تصل إلى 120 W كحد أقصى (60 W RMS) عند تشغيل الأسطوانات. تتكامل وحدتا تشغيل كبيرتان ومكبران للترددات العالية مع مكبر صوت جهير ومنفذ انعكاس الجهير لملء المكان بترددات عالية محلّقة، ومتوسطة معبّرة، ومنخفضة قوية ومحكمة.
يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على طبق الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، تتبّع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال لأخاديد الأسطوانة بدقة: عند أقصى مستويات الصوت، ستضج الحفلة بالحماس، لكن أسطواناتك لن تقفز.
المراجعات
علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.