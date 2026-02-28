مشغّل أسطوانات بحزام تدوير وسرعتين. مصمم لتحمّل القوة

يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على طبق الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، تتبّع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال لأخاديد الأسطوانة بدقة: عند أقصى مستويات الصوت، ستضج الحفلة بالحماس، لكن أسطواناتك لن تقفز.