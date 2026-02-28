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  • اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك
  • اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك
  • اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك
  • اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك
  • اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك
  • اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك
  • اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك
  • اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك

جديد

سماعات رأس لاسلكية بالكامل

TAT2600BK/97

اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك

انعم بانسيابية طوال يومك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميز بوزن أخف وملاءمة أفضل وصوت رائع. يتيح لك إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن المزخرفة على ثبات السماعات وراحتها. ويضفي الغطاء الناعم الملمس على العلبة مظهراً وإحساساً أكثر رقياً.

عرض جميع المزايا

اعزل الضوضاء، واضبط الملاءمة بأسلوبك

  • سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة

  • إلغاء الضوضاء النشط

  • تقنية 4 ميكروفونات

  • صوت طبيعي. جهير ديناميكي

صوت رائع من سماعات أذن للاستخدام اليومي بملاءمة مثالية

تمنحك أطراف الأذن المزخرفة SecureFit ملاءمة أخف وأكثر راحة، مع إحكام جيد لعزل الصوت والاستمتاع بجودة أفضل. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لأغانيك المفضلة حتى عند الاستماع بمستوى صوت منخفض.

استمع دائماً إلى موسيقاك بوضوح بفضل إلغاء الضوضاء النشط

يقلل إلغاء الضوضاء النشط من الضوضاء الخارجية لتتمكن من التركيز على موسيقاك وبرامج البودكاست ومكالماتك. ويمكنك تشغيله أو إيقافه عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المصاحب، بينما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية مجدداً.

تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحاً، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد يضم 4 ميكروفونات، إذ يعمل اثنان منها مع خوارزمية للحد من الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لتوفير مكالمات فائقة الوضوح. وحتى إن كنت في مقهى مزدحم، فسيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور من حولك.

المواصفات التقنية

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