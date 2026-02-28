تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحاً، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بإعداد يضم 4 ميكروفونات، إذ يعمل اثنان منها مع خوارزمية للحد من الضوضاء بالذكاء الاصطناعي لتوفير مكالمات فائقة الوضوح. وحتى إن كنت في مقهى مزدحم، فسيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يدور من حولك.