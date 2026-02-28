تشغيل عبر Bluetooth®‎ وتشغيل USB ومدخل aux وبطاقة TF

يمنحك مكبر الصوت هذا اتصالاً مستقرًا بتقنية Bluetooth®‎ لتجربة بث من دون انقطاع، مع إمكانية توصيل مصادر صوتية خارجية به أيضًا. في أثناء السفر، يمكنك توصيل مشغل موسيقى محمول باستخدام منفذ USB-A أو تشغيل المقاطع من بطاقة TF (بسعة تصل إلى 32 غيغابايت). أما في المنزل، فبإمكانك توصيل مشغل الأقراص المدمجة عبر مدخل الصوت للاستماع إلى ألبوماتك المفضلة قبل النوم.