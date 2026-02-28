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  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
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  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها
  • شغّل موسيقاك وغنِّ معها

مكبر صوت لاسلكي

TAS2509WT/00

شغّل موسيقاك وغنِّ معها

أضف لمستك الخاصة إلى الموسيقى مع مكبر صوت الكاريوكي الرائع هذا الذي يعمل بتقنية Bluetooth. يتيح لك ميكروفونَي الكاريوكي الغناء مع الموسيقى وحتى إضافة تأثيرات جميلة لصوتك. بالإذافة إلى ذلك، يمكنك إضافة بعض المرئيات باستخدام أوضاع عرض الضوء المختلفة.

عرض جميع المزايا

شغّل موسيقاك وغنِّ معها

  • ميكروفونان عمليان للكاريوكي

  • أوضاع الإضاءة الملونة

  • قدرة إخراج RMS تبلغ 5 واط

  • مقبض حمل ناعم من المطاط

ميكروفونا كاريوكي مضمنان

يتيح لك مكبر الصوت هذا أن تغني مع ألحانك. فبفضل ميكروفوني الكاريوكي اللاسلكيين ستنغمر في الأغنية، مع إمكانية إزالة الصوت الأساسي حتى تتمكن من مرافقة الموسيقى وإضافة مؤثرات ممتعة مثل الصدى. غنِّ مع الأصدقاء واجعل موسيقاك أكثر إثارة!

6 مؤثرات صوتية لتغيير صوتك

شارك الغناء وقم بتغيير صوتك. ميكروفونا الكاريوكي اللاسلكيان إضافة 6 مؤثرات ممتعة إلى صوتك بضغطة زر. اختر من بين مؤثرات الصوت مثل: صوت الديفا، الصوت الأنثوي، الصوت الرجولي، صوت الطفل، صوت الوحش، وحتى الوضع الاحترافي!

اختر من بين 4 أوضاع للعرض المرئي

يتميز هذا المكبر الصوتي الرائع بأربعة أوضاع إضاءة متعددة الألوان، لتضفي بعض الأشكال والألوان الممتعة على موسيقاك. اختر من بين مجموعة متنوعة من إعدادات العرض وشاهد شاشة المكبر الصوتي وهي تضيء بمربعات ذات أنماط وألوان مختلفة.

المواصفات التقنية

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