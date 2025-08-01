يضيء ويقدّم صوتًا قويًا

انطلق إلى الخارج مع مكبر الصوت المدمج المقاوم لرذاذ الماء، والذي يمنحك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة بشحنة واحدة. تضفي أضواء LED المميزة أجواءً رائعة، وتوفر Bass+ صوت جهير عميقاً عند أي مستوى صوت، كما يمكنك الاتصال بمكبرات صوت أخرى للحصول على صوت أقوى.