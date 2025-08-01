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  • يضيء ويقدّم صوتًا قويًا يضيء ويقدّم صوتًا قويًا يضيء ويقدّم صوتًا قويًا

    مكبر صوت لاسلكي

    TAS2000B/00

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    يضيء ويقدّم صوتًا قويًا

    انطلق إلى الخارج مع مكبر الصوت المدمج المقاوم لرذاذ الماء، والذي يمنحك وقت تشغيل يصل إلى 20 ساعة بشحنة واحدة. تضفي أضواء LED المميزة أجواءً رائعة، وتوفر Bass+ صوت جهير عميقاً عند أي مستوى صوت، كما يمكنك الاتصال بمكبرات صوت أخرى للحصول على صوت أقوى.

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    مكبر صوت لاسلكي

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    يضيء ويقدّم صوتًا قويًا

    • عرض ضوئي بتقنية LED
    • Bass+ وAuracast™
    • مدة تشغيل 20 hours
    • حزام معصم ومقاومة لرذاذ الماء
    صوت صاخب مع صوت جهير عميق رائع عند أي مستوى صوت

    صوت صاخب مع صوت جهير عميق رائع عند أي مستوى صوت

    وقت تشغيل طويل وتوضيب سهل وقدرة على تحمل القليل من المياه

    وقت تشغيل طويل وتوضيب سهل وقدرة على تحمل القليل من المياه

    تشغيل عبر Bluetooth®‎ واتصال متعدد النقاط وتشغيل USB

    تشغيل عبر Bluetooth®‎ واتصال متعدد النقاط وتشغيل USB

    تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي في مكبر الصوت

    تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي في مكبر الصوت

    بلاستيك معاد تدويره معتمد من GRS

    بلاستيك معاد تدويره معتمد من GRS

    عبوة مسؤولة بيئياً

    عبوة مسؤولة بيئياً

    المواصفات التقنية

    • Sound

      قوة الإخراج (RMS)
      10W
      نظام الصوت
      أحادي
      تحسين الصوت
      ‏Bass+‎
      الاستجابة للتردد
      90 Hz - 20 KHz
      قدرة الخرج (MAX)
      20W

    • Loudspeakers

      قطر المشغّل بنطاق كامل
      48mm
      عدد المشغلات بنطاق كامل
      1
      تكوين المشغّل
      المجموعة الكاملة
      عدد قنوات الصوت
      1
      مشع غير فعال
      2

    • إمكانية الاتصال

      نوع الكبل
      كابل شحن USB ‏(Type-C)
      USB
      النوع A (تشغيل), النوع C (شحن)
      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      A2DP, AVRCP, HFP, دعم الإقران المتعدد, صيغة البث: SBC
      نطاق Bluetooth
      خط النظر، 30 م أو 100 قدم
      معيار DLNA
      لا
      اتصال مكبرات صوت متعددة
      نعم
      استخدام مكبرات صوت متعددة
      البث, استقبال, استيريو
      تقنية مكبرات الصوت المتعددة
      Auracast TX/RX, TWS

    • Supported Audio Formats

      Bluetooth
      SBC
      USB
      MP3

    • الملاءمة

      إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
      نعم
      سهولة التجهيز
      الإقران التلقائي
      إدارة المكالمات
      الرد/إنهاء المكالمة
      التحكم في مستوى الصوت
      زر تبديل لمسي
      المقاومة للمياه
      IPX5
      ميكروفون مضمن
      نعم
      تأثير الضوء
      نعم، 5 أوضاع إضاءة
      شاشة عرض
      لا
      مكالمات بدون استخدام اليدين
      نعم

    • التوافق

      تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
      نعم

    • الطاقة

      قدرة البطارية
      2500mAh, 3.7V
      نوع البطارية
      ليثيوم (مضمنة)
      فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
      20  ساعة (ساعات)
      وقت الشحن
      2.5 ساعة
      بنك الطاقة
      لا

    • Packaging dimensions

      الارتفاع
      20.7  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      أفقي
      العرض
      8.9  سم
      العمق
      8.2  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      الوزن الإجمالي
      0.622  كلغ
      الوزن الصافي
      0.524  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.098  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      7.1  سم
      العرض
      18.1  سم
      العمق
      7.1  سم
      الوزن
      0.477  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      دليل البدء السريع, كتيّب الضمانة العالمية, ورقة ضمان السلامة
      الكبل
      كبل شحن USB

    • Design

      اللون
      أسود

    • Sustainability

      غلاف بلاستيكي
      يحتوي على 53% من البولي كربونات وأكريلونيتريل بوتادين ستايرين المعاد تدويرهما بعد الاستهلاك والمعتمدين وفق معيار GRS

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • دليل التركيب السريع
    • بطاقة الضمان
    • كتيّب الضمانة العالمية
    Badge-D2C

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    • إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.
    • يعني تصنيف IPX5 أن مكبر الصوت محمي من نفثات المياه.
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