مقاوم للماء بتصنيف IPX7

هذه السماعة الصغيرة الرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقاً أثناء التمرين، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إمكانية غمر السماعة في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشكلات.