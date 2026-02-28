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TAS1509BK/00
استمع إلى موسيقاك بوضوح أينما كنت
اصطحب موسيقاك أينما ذهبت مع مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. يوفر المشع السلبي جهيراً قوياً، ويعني تصنيف IPX7 أنه يمكن غمر مكبر الصوت في الماء لمدة 30 دقيقة من دون أي مشكلة. أجرِ مكالمات من دون استخدام اليدين أينما كنت.
مشع سلبي. جهير قوي
اقرن مكبري صوت للحصول على صوت ستيريو
قدرة خرج RMS تبلغ 5W
مقاوم للماء بتصنيف IPX7
تقدم هذه السماعة الصغيرة والرائعة صوت جهير غني وقوي بشكل مذهل. اصطحب موسيقاك معك واستمع إليها بوضوح في الحديقة أو أثناء التنزه أو على الشاطئ. مثالية لاصطحابها معك مهما كانت خططك.
هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل سماعتين متماثلتين معاً للاستمتاع بصوت استريو رائع. استمع إلى موسيقاك بالطريقة التي صُممت لتُسمع بها. حتى عندما تكون خارج المنزل، لن تفوّت إيقاعاً أو كلمة.
هذه السماعة الصغيرة الرائعة جاهزة لأي شيء. سواء فاجأك المطر، أو كنت تتصبب عرقاً أثناء التمرين، أو حتى قفزت من قارب، فإن تصنيف مقاومة الماء IPX7 يعني إمكانية غمر السماعة في الماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة من دون أي مشكلات.
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