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TAS1108BK/00
أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
أضف بعض الإضاءة المتغيرة إلى موسيقاك باستخدام مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. اختر وضع الإضاءة متعدد الألوان المفضل لديك لإضفاء بعض الأجواء أو للاسترخاء على ضوء الليل اللطيف في نهاية يوم طويل.
الإصدار 5.3 من Bluetooth
أوضاع إضاءة متعددة
إجمالي قوة إخراج RMS 3 واط
قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو
هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متماثلين معاً للاستمتاع بصوت استيريو رائع. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن الإضاءة أيضاً.
يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بأوضاع إضاءة متعددة، لتضفي أجواءً مميزة حقاً على موسيقاك. اختر بين الإضاءة متعددة الألوان، والإضاءة المتدرجة، والإضاءة الليلية البيضاء والناعمة عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.
تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذا المكبر الصوتي، إلى جانب الإضاءة الهادئة التي تتلاشى تدريجياً، مظهراً أنيقاً. ويتميز المكبر الصوتي بحجم صغير يتيح لك حمله معك، فلا يسهل نقله من غرفة إلى أخرى فحسب، بل يبدو رائعاً في أي منها أيضاً.
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