تصميم انسيابي بحواف مستديرة

تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذا المكبر الصوتي، إلى جانب الإضاءة الهادئة التي تتلاشى تدريجياً، مظهراً أنيقاً. ويتميز المكبر الصوتي بحجم صغير يتيح لك حمله معك، فلا يسهل نقله من غرفة إلى أخرى فحسب، بل يبدو رائعاً في أي منها أيضاً.