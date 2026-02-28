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  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
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  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
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  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك
  • أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك

مكبر صوت لاسلكي

TAS1108BK/00

أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك

أضف بعض الإضاءة المتغيرة إلى موسيقاك باستخدام مكبر الصوت الرائع هذا المزود بتقنية Bluetooth. اختر وضع الإضاءة متعدد الألوان المفضل لديك لإضفاء بعض الأجواء أو للاسترخاء على ضوء الليل اللطيف في نهاية يوم طويل.

عرض جميع المزايا

أضف بعض الأجواء إلى موسيقاك

  • الإصدار 5.3 من Bluetooth

  • أوضاع إضاءة متعددة

  • إجمالي قوة إخراج RMS ‏3 واط

  • قم بالإقران بمكبري صوت للحصول على صوت إستيريو

اقرنه بمكبر صوت مماثل للحصول على صوت استيريو

هل ترغب في أصوات أكثر ثراءً؟ يمكنك بسهولة توصيل مكبري صوت متماثلين معاً للاستمتاع بصوت استيريو رائع. وعند توصيل مكبر صوت ثانٍ، ستتزامن الإضاءة أيضاً.

اختر أجواءً متعددة الألوان أو إضاءة ليلية هادئة

يتميز مكبر الصوت الرائع هذا بأوضاع إضاءة متعددة، لتضفي أجواءً مميزة حقاً على موسيقاك. اختر بين الإضاءة متعددة الألوان، والإضاءة المتدرجة، والإضاءة الليلية البيضاء والناعمة عندما ترغب في الاسترخاء في نهاية يوم طويل.

تصميم انسيابي بحواف مستديرة

تضفي الزوايا الانسيابية والمستديرة لهذا المكبر الصوتي، إلى جانب الإضاءة الهادئة التي تتلاشى تدريجياً، مظهراً أنيقاً. ويتميز المكبر الصوتي بحجم صغير يتيح لك حمله معك، فلا يسهل نقله من غرفة إلى أخرى فحسب، بل يبدو رائعاً في أي منها أيضاً.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.