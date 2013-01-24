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راديو الإنترنت

TAR8805/98
التصنيف الإجمالي / 5
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    راديو الإنترنت

    TAR8805/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    مزيد من الحب

    أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+‎ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi. إكتشف كلّ المميزات

    راديو الإنترنت

    مزيد من الحب

    أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+‎ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الحب

    أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+‎ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi. إكتشف كلّ المميزات

    راديو الإنترنت

    مزيد من الحب

    أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+‎ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi. إكتشف كلّ المميزات

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      • DAB+‎
      • Spotify Connect
      • Bluetooth®‎
      • مع شاحن هاتف لاسلكي
      راديو الإنترنت. آلاف المحطات في متناول يديك

      راديو الإنترنت. آلاف المحطات في متناول يديك

      يشكّل راديو الإنترنت هذا تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما الموالف الرقمي فيمنحك إرسالاً واضحًا، ويمكنك تعيين ما يصل حتى 20 محطة محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+‎، أو محطات FM.

      مع تطبيق Spotify Connect، يمكنك استخدام جهاز محمول كأداة للتحكّم عن بُعد بخدمة Spotify

      مع تطبيق Spotify Connect، يمكنك استخدام جهاز محمول كأداة للتحكّم عن بُعد بخدمة Spotify

      هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كأداة للتحكم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. يمكنك أيضًا التشغيل من خدمات موسيقى أخرى عبر جهازك المحمول.

      لوحة الشحن اللاسلكي Qi، ومنفذ USB

      لوحة الشحن اللاسلكي Qi، ومنفذ USB

      تتوفر لوحة شحن لاسلكي Qi في الجهة العلوية من الراديو. بالنسبة إلى الهواتف القديمة الطراز، يتوفر منفذ شحن USB. وتتوفر شاشة كبيرة تعرض الوقت الرقمي بشكل واضح، كما تتوفر مفاتيح التحكم الرئيسية على اللوحة الأمامية.

      مظهر أنيق. شاشة ملونة كبيرة حجم 2,4 بوصات

      يحيط صندوق خشبي باللون الأسود غير اللامع بشاشة ملونة لامعة جدًا وكبيرة، وشبكة مكبر صوت معدنية باللون الأسود. تعرض الشاشة معلومات عن الألبوم، والأغاني ومعلومات فنية من تطبيق Spotify Connect، وشعارات المحطات لدى استخدام راديو الإنترنت أو راديو DAB.

      منبهان مزدوجان ومؤقت سكون

      تسمح لك وظيفة مؤقت السكون بالحصول على نوم هنيء وأنت تستمع إلى محطة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى.

      فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية

      فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        توليف رقمي تلقائي
        نعم
        نطاقات جهاز الموالفة
        • FM
        • راديو الإنترنت
        • DAB/DAB+
        البث الصوتي الرقمي
        • شاشة المعلومات
        • القائمة
        • مسح ذكي
        التعيين المسبق للمحطات
        20 محطة راديو FM، و20 محطة DAB، و20 محطة راديو/بودكاست عبر الإنترنت، و10 محطات Spotify

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        2 x‏ 3 واط
        التحكم في شدة الصوت
        دوار (رقمي)

      • تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية

        ملفات التعريف
        • A2DP
        • AVRCP
        النطاق
        10 ميغابايت (مساحة فارغة)
        الإصدار
        النسخة 4.2

      • الراحة

        تحديث الساعة
        DAB‎/راديو الإنترنت
        التنبيهات
        • صافرة المنبه
        • البث الصوتي الرقمي
        • FM
        • راديو الإنترنت
        عدد المنبهات
        2

      • جاري الشحن

        إخراج الطاقة اللاسلكي
        إخراج الطاقة اللاسلكي
        10 واط
        أجهزة USB
        5 فولت، 1 أمبير

      • شاشة عرض

        نوع
        شاشة TFT ملوّنة بحجم 2,4 بوصات

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد بقدرة 9 فولت، 2,5 أمبير
        وحدة تزويد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز

      • الملحقات

        أسلاك/اتصال
        محوّل التيار المتردد إلى تيار مستمر
        دليل البدء السريع
        نعم
        كتيّب الضمانة العالمية
        نعم

      • الأبعاد

        عرض المنتج
        268  ملليمترًا
        عمق المنتج
        159,3  ملليمترًا
        ارتفاع المنتج
        113,5  ملليمترًا
        وزن المنتج
        1,31  كلغ
        عرض العلبة
        358  ملليمترًا
        عمق العلبة
        150  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        208  ملليمترًا
        الوزن مع التغليف
        1.75  كلغ

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