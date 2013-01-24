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أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الحب
أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi. إكتشف كلّ المميزات
مزيد من الحب
أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مزيد من الحب
أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi. إكتشف كلّ المميزات
يشكّل راديو الإنترنت هذا تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما الموالف الرقمي فيمنحك إرسالاً واضحًا، ويمكنك تعيين ما يصل حتى 20 محطة محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+، أو محطات FM.
هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كأداة للتحكم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. يمكنك أيضًا التشغيل من خدمات موسيقى أخرى عبر جهازك المحمول.
تتوفر لوحة شحن لاسلكي Qi في الجهة العلوية من الراديو. بالنسبة إلى الهواتف القديمة الطراز، يتوفر منفذ شحن USB. وتتوفر شاشة كبيرة تعرض الوقت الرقمي بشكل واضح، كما تتوفر مفاتيح التحكم الرئيسية على اللوحة الأمامية.
يحيط صندوق خشبي باللون الأسود غير اللامع بشاشة ملونة لامعة جدًا وكبيرة، وشبكة مكبر صوت معدنية باللون الأسود. تعرض الشاشة معلومات عن الألبوم، والأغاني ومعلومات فنية من تطبيق Spotify Connect، وشعارات المحطات لدى استخدام راديو الإنترنت أو راديو DAB.
تسمح لك وظيفة مؤقت السكون بالحصول على نوم هنيء وأنت تستمع إلى محطة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى.
فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الصوت
تقنية Bluetooth® اللاسلكية
الراحة
جاري الشحن
شاشة عرض
الطاقة
الملحقات
الأبعاد