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TAR8805/98
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أيًا كان المحتوى الذي تحبّه، ستجده بسهولة على راديو الإنترنت هذا من Philips. بالإضافة إلى الإنترنت، وDAB+ ، وموالفة FM، يتميّز المنتج بتوافقه مع Spotify Connect وإمكانية البث عبر Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك شحن هاتفك المحمول على لوحة الشحن اللاسلكي Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
مع شاحن هاتف لاسلكي
هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كأداة للتحكم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. يمكنك أيضًا التشغيل من خدمات موسيقى أخرى عبر جهازك المحمول.
تتوفر لوحة شحن لاسلكي Qi في الجهة العلوية من الراديو. بالنسبة إلى الهواتف القديمة الطراز، يتوفر منفذ شحن USB. وتتوفر شاشة كبيرة تعرض الوقت الرقمي بشكل واضح، كما تتوفر مفاتيح التحكم الرئيسية على اللوحة الأمامية.
يشكّل راديو الإنترنت هذا تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما الموالف الرقمي فيمنحك إرسالاً واضحًا، ويمكنك تعيين ما يصل حتى 20 محطة محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+، أو محطات FM.
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