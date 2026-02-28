ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAPS402/98
أصوات ذكية
شغّل الموسيقى أو احصل على آخر الأخبار أو اطّلع حتى على الوقت المتبقي لطهو قالب الحلوى! يتم تشغيل مكبر الصوت الذكي بتقنية Bluetooth هذا عبر مصدر طاقة رئيسية، وهو يعمل مع Google Assistant ويتضمّن شاحن Qi لاسلكيًا ونقطة شحن إضافية عبر USB.
مع مساعد Google
قم بتنزيل تطبيق Google Home على هاتفك لتطلب من مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا تشغيل الموسيقى والحصول على آخر الأخبار والمزيد غير ذلك. يمكنك حتى استخدام مكبر الصوت للتحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Google Assistant. تضمن لك الميكروفونات البعيدة المجال سماع صوتك من أي مكان في الغرفة.
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