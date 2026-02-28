Google Assistant. تحكّم صوتي بواسطة الذكاء الاصطناعي

قم بتنزيل تطبيق Google Home على هاتفك لتطلب من مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا تشغيل الموسيقى والحصول على آخر الأخبار والمزيد غير ذلك. يمكنك حتى استخدام مكبر الصوت للتحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Google Assistant. تضمن لك الميكروفونات البعيدة المجال سماع صوتك من أي مكان في الغرفة.