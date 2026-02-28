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تم إيقافه

مكبر صوت بتقنية Bluetooth

TAPS402/98

أصوات ذكية

شغّل الموسيقى أو احصل على آخر الأخبار أو اطّلع حتى على الوقت المتبقي لطهو قالب الحلوى! يتم تشغيل مكبر الصوت الذكي بتقنية Bluetooth هذا عبر مصدر طاقة رئيسية، وهو يعمل مع Google Assistant ويتضمّن شاحن Qi لاسلكيًا ونقطة شحن إضافية عبر USB.

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أصوات ذكية

  • مع مساعد Google

شكل صغير وبنية متينة. 223‏x‏90‏x‏87 مم

لوحة الشحن اللاسلكي Qi، ومنفذ USB

Google Assistant. تحكّم صوتي بواسطة الذكاء الاصطناعي

قم بتنزيل تطبيق Google Home على هاتفك لتطلب من مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا تشغيل الموسيقى والحصول على آخر الأخبار والمزيد غير ذلك. يمكنك حتى استخدام مكبر الصوت للتحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية المتوافقة مع Google Assistant. تضمن لك الميكروفونات البعيدة المجال سماع صوتك من أي مكان في الغرفة.

المواصفات التقنية

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