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راديو الإنترنت

TAPR802/98
التصنيف الإجمالي / 5
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    راديو الإنترنت

    TAPR802/98
    التصنيف الإجمالي / 5

    مزيد من الحب

    مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات

    راديو الإنترنت

    مزيد من الحب

    مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات

    مزيد من الحب

    مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات

    راديو الإنترنت

    مزيد من الحب

    مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول. إكتشف كلّ المميزات

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      • DAB+‎
      • Spotify Connect
      • Bluetooth®‎

      راديو الإنترنت. آلاف المحطات في متناول يديك

      من الموسيقى إلى Spoken word وTrue crime، يشكّل راديو الإنترنت هذا تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما موالف الراديو الرقمي فيمنحك إرسالاً واضحًا، ويمكنك تعيين ما يصل حتى 20 محطة محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+‎، أو محطات FM.

      شاشة ملونة وكبيرة مقاس 2,4 بوصات، لإمكانية عرضة سهلة

      يحيط صندوق خشبي باللون الأسود غير اللامع بشاشة ملونة لامعة جدًا وكبيرة، وشبكة مكبر صوت معدنية باللون الأسود. تعرض الشاشة معلومات عن الألبوم، والأغاني ومعلومات فنية من تطبيق Spotify Connect، وشعارات المحطات لدى استخدام راديو الإنترنت أو راديو DAB.

      مشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات، لصوت نقي ودقيق

      يقدّم المشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات صوتًا نقيًا وواضحًا. تملأ الفتحة العاكسة للجهير طبقات الصوت المنخفضة، ما يقدّم لك صوت جهير قويًا وهادرًا. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.

      مع تطبيق Spotify Connect، يمكنك استخدام جهاز محمول كأداة للتحكّم عن بُعد بخدمة Spotify

      هل تشغّل الموسيقى من Spotify؟ يتميّز راديو الإنترنت المزوّد بتقنية Bluetooth هذا بتوافقه مع Spotify Connect. يمكنك استخدام هاتفك المحمول كأداة للتحكم عن بُعد أثناء بث الراديو أفضل إرسال لتطبيق Spotify، مباشرة من خوادم Spotify. يمكنك أيضًا التشغيل من خدمات موسيقى أخرى عبر جهازك المحمول.

      وظيفة ساعة مضمّنة، مع منبّهَين ومؤقت السكون

      تسمح لك وظيفة مؤقت السكون بالحصول على نوم هنيء وأنت تستمع إلى محطة الراديو المفضّلة لديك في الخلفية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.

      فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية

      فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية

      المواصفات التقنية

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        توليف رقمي تلقائي
        نعم
        التعيين المسبق للمحطات
        20
        البث الصوتي الرقمي
        • شاشة المعلومات
        • القائمة
        • مسح ذكي
        نطاقات جهاز الموالفة
        • FM
        • DAB (النطاق III)
        • استيريو FM
        • راديو الإنترنت

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        3 واط
        التحكم في شدة الصوت
        دوار (رقمي)

      • تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية

        ملفات التعريف
        • A2DP
        • AVRCP
        الإصدار
        النسخة 4.2
        النطاق
        10 ميغابايت (مساحة فارغة)

      • الراحة

        تحديث الساعة
        DAB‎/راديو الإنترنت
        التنبيهات
        • البث الصوتي الرقمي
        • FM
        • راديو الإنترنت
        عدد المنبهات
        2

      • شاشة عرض

        نوع
        شاشة TFT ملوّنة بحجم 2,4 بوصات

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد بقدرة 5 فولت، 2 أمبير
        وحدة تزويد بالطاقة
        240-100 فولت من التيار المتردد، 50/60 هرتز

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        أسلاك/اتصال
        محوّل التيار المتردد إلى تيار مستمر

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        0,74  كلغ
        الوزن مع التغليف
        0,98  كلغ
        عرض المنتج
        185  ملليمترًا
        عمق المنتج
        102  ملليمترًا
        ارتفاع المنتج
        106  ملليمترًا
        عرض العلبة
        272  ملليمترًا
        عمق العلبة
        134  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        151  ملليمترًا

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