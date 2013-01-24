راديو الإنترنت. آلاف المحطات في متناول يديك

من الموسيقى إلى Spoken word وTrue crime، يشكّل راديو الإنترنت هذا تذكرتك للاستماع إلى آلاف المحطات حول العالم التي تبث شتى أنواع البرامج. أما موالف الراديو الرقمي فيمنحك إرسالاً واضحًا، ويمكنك تعيين ما يصل حتى 20 محطة محددة مسبقًا من محطات راديو الإنترنت أو راديو DAB+‎، أو محطات FM.