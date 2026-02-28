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راديو الإنترنت

TAPR802/98

مزيد من الحب

مهما كانت اهتماماتك، انغمس بها بصورة إضافية بفضل راديو الإنترنت هذا من Philips. ستحصل على اتصال بالإنترنت وراديو DAB وموالفة FM، بالإضافة إلى التوافق مع Spotify Connect والقدرة على البث من جهازك المحمول.

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مزيد من الحب

  • DAB+‎

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®‎

راديو DAB+‎/راديو FM رقمي

شاشة ملونة وكبيرة مقاس 2,4 بوصات، لإمكانية عرضة سهلة

يحيط صندوق خشبي باللون الأسود غير اللامع بشاشة ملونة لامعة جدًا وكبيرة، وشبكة مكبر صوت معدنية باللون الأسود. تعرض الشاشة معلومات عن الألبوم، والأغاني ومعلومات فنية من تطبيق Spotify Connect، وشعارات المحطات لدى استخدام راديو الإنترنت أو راديو DAB.

مشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات، لصوت نقي ودقيق

يقدّم المشغّل بنطاق كامل مقاس 3 بوصات صوتًا نقيًا وواضحًا. تملأ الفتحة العاكسة للجهير طبقات الصوت المنخفضة، ما يقدّم لك صوت جهير قويًا وهادرًا. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.