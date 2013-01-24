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صغيرة وذكية
اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صغيرة وذكية
اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB. إكتشف كلّ المميزات
صغيرة وذكية
اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
صغيرة وذكية
اخلد إلى النوم أثناء الاستماع إلى محطة البودكاست المفضّلة لديك وشغّل قائمة الأغاني الصباحية عندما تستيقظ. تسمح لك ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth ببث الصوت من أجهزتك المحمولة، كما أنها تأتي مع شاحن Qi لاسلكي ونقطة شحن عبر USB. إكتشف كلّ المميزات
تتوهّج شاشة رقمية كبيرة تظهر الوقت خلف الطبقة الخارجية المغلّفة بالقماش في ساعة المنبّه هذه المزوّدة بتقنية Bluetooth.
تتوفر مفاتيح التحكّم على اللوحة العلوية اللامعة تخفي بدورها لوحة الشحن اللاسلكي Qi لهاتفك.
اضغط للإقران، أو لتأجيل المنبّه/ضبط السطوع، أو لضبط مستوى الصوت، أو للتشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا. أما بالنسبة إلى الهواتف الأقدم، فيتوفّر منفذ USB للشحن.
اخلد إلى النوم واستمتع بنوم هنيء أثناء تشغيل محطة البودكاست أو قائمة الأغاني المفضّلة لديك في الخلفية. يمكنك تعيين مؤقّت السكون في الساعة لتشغيل المحتوى من جهازك لغاية ساعتَين. وبعد انقضاء الوقت المحدد مسبقًا، يتوقف مكبر الصوت عن التشغيل، فلن تضطر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل وأنت تتساءل عن سبب تشغيل الموسيقى!
تسمح لك وظيفة المنبّه المزدوج بتعيين منبّهَين مختلفَين، ما يجعلها وظيفة مثالية إذا كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد تشغيل المنبّه للمرة الأولى، أو إذا كان شريكك يحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.
تقنية Bluetooth® اللاسلكية
جاري الشحن
الساعة
المنبه
الراحة
الصوت
الطاقة
الملحقات
الأبعاد