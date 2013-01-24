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استسلم لصوت الجهير
استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استسلم لصوت الجهير
استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. إكتشف كلّ المميزات
استسلم لصوت الجهير
استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استسلم لصوت الجهير
استمتع بصوت مدوٍّ بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth المخصص للحفلات، فهو يتميّز بمشغلَين لصوت جهير صاخب! يمكنك توصيل غيتار وميكروفون لتشغيل نغماتك الخاصة. استمتع بتأثيرات ضوئية خاصة بالحفلات، ووظائف كاريوكي ممتعة، ووقت تشغيل يبلغ 14 ساعة. إكتشف كلّ المميزات
يحتوي مكبر الصوت القوي هذا على كل ما تحتاج إليه لبدء الحفلة على الأصول! اجعل أرجاء الغرفة تتمايل على الإيقاع بفضل الصوت القوي والجهير المدوّي. واستمتع بوقت تشغيل يبلغ 14 ساعة بعد عملية شحن واحدة، للاستماع إلى الموسيقى طوال الليل.
أشعل حماس الرقص لدى الجميع بفضل التأثيرات الضوئية الخاصة بالحفلات. تنبض الأضواء الملوّنة على مكبرات الصوت على إيقاع الموسيقى أو تومض بترتيبات مختلفة أو تبقى مضيئة في توهج ثابت.
تتيح لك إدخالات الميكروفون والغيتار (6,3 مم) الارتقاء بالحفلة إلى المستوى التالي. يمكنك تأدية الأغاني من قائمة تشغيل أو العزف بحماس تام. يمكنك حتى خفت أصوات الأغنية التي تغنيها بحيث لا تسمع سوى صوتك. كذلك، تمنحك تأثيرات الكاريوكي الممتعة القدرة على إضافة صدى إلى الأصوات، أو تبديل تأثيرات الأصوات من صوت نسائي إلى رجالي، وبالعكس!
تسمح لك مسكة الحمل المضمّنة بتشغيل الموسيقى أينما أردت. اصطحب الموسيقى إلى منزل أحد الأصدقاء. شغّلها في ملعب كرة السلة. يمكنك حتى الإقران مع مكبر صوت TANX200 آخر من Philips مخصص للحفلات باستخدام وصلة إدخال الصوت مقاس 3,5 مم.
تتميّز عملية الإقران بجهازك المزوّد بتقنية Bluetooth بسهولتها التامة. ما عليك سوى الضغط على زر Bluetooth ليصبح مكبر الصوت جاهزًا للإقران. يبلغ المدى اللاسلكي 10 م.
يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.
تويترات (عدد 2) مقاس بوصتَين. مشغّلات لصوت الجهير (عدد 2) مقاس 5,25 بوصة.
إن الأزرار المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للتحكّم بمستوى الصوت والموسيقى والأضواء
إن الأقراص المتوفرة على مكبر الصوت مخصصة للميكروفون والصدى ومستوى صوت الغيتار
ميزات الكاريوكي: الصدى، تبديل بين صوت نسائي/رجالي، خفت الصوت
الصوت
السماعة
تشغيل الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
شاشة عرض
الملحقات
الطاقة
الأبعاد