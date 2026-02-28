حفلة صاخبة

ابدأ الحفلة على الأصول مع مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الذي يسمح لك باستخدام الميكروفون! ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 14 ساعة، بالإضافة إلى ميزات الكاريوكي والتأثيرات الضوئية. استمتع بصوت مدوٍّ وصاخب، وتمكّن أيضًا من توصيل غيتار.