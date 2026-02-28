ضمان لمدة عامين
TAK4200MP/00
آمنة وممتعة وملائمة للسفر
بفضل مصابيح LED الملونة على وسادتي الأذن وميزة مشاركة الصوت لاسلكياً الممتعة، صُممت هذه السماعات لينال إعجاب الأطفال. مستوى الصوت فيها محدود لحماية آذان الصغار، كما يتيح وضع السفر الخاص للأطفال الاستماع بأمان حتى في البيئات الأكثر ضوضاءً.
سماعات رأس لاسلكية توضع على الأذن
مستوى الصوت محدود إلى 85 dB
أضواء LED. مشاركة الصوت
متينة وقابلة للطي
صُممت سماعات الرأس هذه خصيصاً لتوفير أمان إضافي لآذان الصغار، وقد تم تحديد مستوى الصوت فيها عند 75 dB للاستماع في المنزل أو أثناء الدراسة. وللاستماع في البيئات الأكثر ضجيجاً خارج المنزل، يمكن للوالدين استخدام تطبيق Philips Headphones لضبط حد مستوى الصوت في وضع السفر عند 85 dB.*
تُسهّل أزرار التحكم الدائرية الكبيرة الموجودة أسفل غطاءي الأذن على الأطفال استخدام سماعات الرأس هذه، بينما تجعلها أغطية الأذن الأصغر حجماً ووساداتها الناعمة مريحة عند الارتداء. يمكن ضبط عصابة الرأس المبطنة بسهولة للحصول على المقاس المثالي، كما تتميز بنقاط على الجهة الخلفية تساعد الأطفال على معرفة الاتجاه الصحيح لارتداء سماعات الرأس.
تندمج أضواء LED الملوّنة في غطاءي الأذن مع التصميم متعدد الألوان لسماعات الرأس هذه، لتجعلها مميزة بكل معنى الكلمة. ويمكن ضبط أضواء LED لتتوهج بألوان مختلفة: خيار رائع للأطفال الذين يرغبون في التعبير عن أسلوبهم الخاص.
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الجوائز
المراجعات
مستوى الصوت محدود إلى 75 dB في الوضع العادي و85 dB في وضع السفر، وفقاً لمعايير EN 50332 للاستماع الآمن.