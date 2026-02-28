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TAJS30/00
استمتع بالموسيقى بأناقة.
يتميّز مكبّر الصوت الصغير هذا بتقنية Bluetooth وتصميم لمسي مقوّس بشكلٍ رائع، مع قماش خاص بمكبرات الصوت مصنوع من مزيج من الصوف، ولوحة علوية من الفولاذ المصقول، ليلفت النظر أينما تواجدت. استمتع بصوت واضح ووقت تشغيل يصل إلى 6 ساعات.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 4 واط
وقت تشغيل يستمر 6 ساعات
معيار المقاوَمة للمياه IPX7
يشير تصنيف IPX7 إلى إمكانية غمر مشغّل مكبر الصوت الداخلي بالمياه لغاية 30 دقيقة على عمق يصل إلى متر واحد. أما قماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف فغير مقاوم للمياه، إلا أنه قادر على تحمّل بضع قطرات من المطر.
يغطي مكبر الصوت هذا قماشٌ متميّز خاص بمكبرات الصوت ومصمم لدى شركة التصنيع الرفيعة المستوى Kvadrat. وتتيح المادة الرائعة المصنوعة من مزيج الصوف اختراقَ الصوت، فتسمح للصوت بالتدفق بحرية من مكبر الصوت إلى الغرفة.
تمنحك البطارية وقت تشغيل يبلغ 6 ساعات بعد عملية شحن كاملة. كذلك، تتوفر أزرار على مكبر الصوت للتحكّم بمستوى الصوت. يمكنك إقرانه بمكبر صوت Philips Georg Jensen مشابه للاستمتاع بالموسيقى بصوت استيريو. ما عليك سوى الضغط على زر التنزيل لمدة ثانيتَين.
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