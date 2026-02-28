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جميع السلاسل

  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة
  • صوت فائق الدقة

سماعات رأس مثبّتة على الأذن

TAH8000BK/97

صوت فائق الدقة

انغمس في صوت غني وواضح مع سماعات الرأس اللاسلكية فوق الأذن، المصممة لسنوات من الاستماع المريح. موسيقى مثيرة، وجودة مكالمات فائقة الوضوح، وإلغاء ضوضاء متكيف يتيح لك التركيز على ما يهمك.

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صوت فائق الدقة

  • صوت طبيعي ونقي

  • ميزة إلغاء الضوضاء Noise Canceling Pro

  • مدة تشغيل تصل إلى 70 ساعة

  • وسائد أذن قابلة للاستبدال

صوت رائع. بث عالي الدقة واستماع سلكي

صوت رائع. بث عالي الدقة واستماع سلكي

مشغلات صوت بقطر 40 مم مغلفة بالحرير تمنحك صوتًا دقيقًا، وتقنية Dynamic Bass تُقدم لك صوت جهير غني وكامل حتى عند مستويات الصوت المنخفضة. تدعم السماعات ترميزي LDAC وLC3، ما يُتيح لك الاستمتاع ببث عالي الدقة إلى أقصى حد، ويمكنك الاستماع سلكيًا عبر منفذ USB-C. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تفعيل ميزة Spatial Audio في تطبيقنا لتجربة استماع غامرة.

استمتع لأقصى الحدود بفضل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف

استمتع لأقصى الحدود بفضل خاصية إلغاء الضوضاء القابلة للتكيف

تتفاعل ميزة إلغاء الضوضاء التكيّفية مع البيئة المحيطة بسرعة لعزل الضوضاء الخارجية في الوقت الحقيقي، بما في ذلك الرياح. إذا كنت تريد سماع ما يدور حولك، فإن وضع التنبّه يسمح للأصوات الخارجية بالدخول إلى أذنيك. يعمل وضع التنبّه السريع على تحسين الأصوات بحيث يمكنك التحدث إلى الآخرين من دون إزالة سماعات الأذن.

تقنية 5 ميكروفونات. مكالمات أوضح، حتى في الأماكن الصاخبة

تقنية 5 ميكروفونات. مكالمات أوضح، حتى في الأماكن الصاخبة

عند إجراء مكالمة، تعمل الميكروفونات المخصصة وخوارزمية تقليل الضوضاء معًا لالتقاط صوتك بوضوح وتقليل ضوضاء الخلفية. حتى في شارع حضري مزدحم في يوم عاصف، سيُسمع صوتك بوضوح، ولن ينشغل من تتحدث معه بما يدور حولك.

المواصفات التقنية

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