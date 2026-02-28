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5000 seriesسماعات رأس لاسلكية

TAH5255BK/97

نقدّم لك الصوت المذهل

ضَع سماعات الرأس على أذنيك واشعر بطبقات الصوت الغنية! تقدّم لك سماعات الرأس اللاسلكية هذه صوت AAC، لأصوات أكثر وضوحًا ومذهلة. أما الطلاء المعدني الكلاسيكي فيزوّدك بشكل رائع. استمتع بوقت تشغيل يصل إلى 29 ساعة.

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نقدّم لك الصوت المذهل

  • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم

  • Bluetooth®‎

اتصال متعدد النقاط لراحة عالية

تمكّن من توصيل أجهزتك براحة تامة. يمكن لسماعة الرأس الاتصال بأكثر من جهاز وهاتف محمول وكمبيوتر لوحي وكمبيوتر محمول واحد مزوّد بتقنية Bluetooth.

غطاءا أذنين ناعمان يمكن توجيههما في أي اتجاه أو زاوية للحصول على راحة تامة

عصبة رأس خفيفة الوزن قابلة للضبط ومبطّنة.

تتميز سماعات الرأس هذه المثبتة على الأذن والمتوفرة بألوان غير لامعة وأنيقة، بعصابة رأس مبطّنة خفيفة الوزن لدرجة أنك بالكاد تشعر بها. وتتميز أيضًا بأغطية أذن ناعمة ومحددة بشكل واضح لأذن اليسار وأذن اليمين، كما يمكن توجيهها في أي اتجاه أو زاوية حتى تشعر بالراحة.

المواصفات التقنية

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  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
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