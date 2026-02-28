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سماعات رأس لاسلكية

TAH1108BK/00

احتفظ بالموسيقى بالقرب منك

افعل ما تريده وأنت تستمع إلى الموسيقى المفضلة لديك. تمنحك سماعات الرأس اللاسلكية وقت تشغيل لمدة 15 ساعة بالإضافة إلى الصوت الواضح. وتتيح لك الأزرار على غطائَي الأذنَين التحكم بسهولة بالموسيقى والاتصالات، ويمكن طيّها بشكل مسطّح لتخزين السماعات بسهولة.

عرض جميع المزايا

احتفظ بالموسيقى بالقرب منك

  • مشغلات حجم 30 مم/جزء خلفي مغلق

  • Bluetooth®‎

  • سماعة مثبتة على الرأس خفيفة

  • إمكانية طيّ لتصبح السماعات مسطحة

وقت تشغيل يبلغ 15 ساعة وشحن سريع

يسهل إقران سماعات الرأس بتقنية Bluetooth، وستحصل على وقت تشغيل يصل إلى 15 ساعة من عملية شحن لمدة ساعتين. وإذا بدأ مستوى الطاقة بالانخفاض، فيمكنك الشحن لمدة 15 دقيقة لمتابعة تشغيل الموسيقى لمدة 3 ساعات إضافية.

صوت واضح ونقي

تمنحك المشغلات الصوتية القوية المصنوعة من النيوديميوم بقطر 30 مم صوتًا واضحًا، بينما يضمن التصميم بجزء خافي مغلق عزلاً رائعًا للصوت. استمتع بكل دقيقة من موسيقاك بدون أن يسمع الآخرون ما تستمع إليه.

سهلة الارتداء. سهلة الاستخدام

توفر وسائد الأذن المبطنة مستوى إضافياً من الراحة أثناء جلسات الاستماع. وتتيح لك الأزرار الموجودة على وسادة الأذن ضبط مستوى الصوت، أو تخطي المقاطع أو إيقافها مؤقتاً، أو الرد على المكالمات أو رفضها، وغير ذلك الكثير.

المواصفات التقنية

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  1. إن عمر البطارية عند التشغيل تقديري وقد يختلف حسب ظرف الاستخدام.