سهلة الارتداء. سهلة الاستخدام

توفر وسائد الأذن المبطنة مستوى إضافياً من الراحة أثناء جلسات الاستماع. وتتيح لك الأزرار الموجودة على وسادة الأذن ضبط مستوى الصوت، أو تخطي المقاطع أو إيقافها مؤقتاً، أو الرد على المكالمات أو رفضها، وغير ذلك الكثير.