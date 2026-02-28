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TAEP200/12
استمتع بكل المحتويات، عبر DVD وUSB
المشغّل الذي لطالما حلمت به بجودة صور واقعية وخالية من العيوب، والقدرة على تشغيل كل الأقراص تقريبًا! يقدّم لك مشغّل أقراص DVD، TAEP200 من Philips، تجربة ممتعة لمشاهدة أفلامك والاستماع إلى الموسيقى التي تحبّها.
USB 2.0
إن الناقل التسلسلي العالمي أو USB هو بروتوكول قياسي يُستخدم لربط أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية ومعدات المستهلك الإلكترونية وفق ما يناسبك. مع USB Media Link، ما عليك سوى توصيل جهاز USB ثم اختيار الفيلم أو الموسيقى أو الصورة والبدء بالتشغيل فوراً.
قم بتشغيل جميع الأقراص تقريباً، سواء أكانت CD أو (S)VCD أو DVD أو DVD+R أو DVD-R أو DVD+RW أو DVD-RW. خُض تجربة لا مثيل لها من المرونة والمتعة لتشغيل كل أقراصك على جهاز واحد فقط.
مهما كنت تشاهد وعلى أي تلفزيون، تضمن لك Screen Fit أن تغطي الصورة الشاشة بأكملها. يتم القضاء على الأشرطة السوداء المزعجة الموجودة في أعلى الشاشة وأسفلها من دون الحاجة إلى القيام بعمليات ضبط يدوية مملة. ما عليك سوى الضغط على زر Screen Fit ثم اختيار التنسيق والاستمتاع بمشاهدة فيلم ملء الشاشة.
المراجعات
إن عبارتَي HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface وحقوق المظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc..