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تم إيقافه

2000 seriesمشغّل أقراص DVD

TAEP200/12

استمتع بكل المحتويات، عبر DVD وUSB

المشغّل الذي لطالما حلمت به بجودة صور واقعية وخالية من العيوب، والقدرة على تشغيل كل الأقراص تقريبًا! يقدّم لك مشغّل أقراص DVD، ‏TAEP200 من Philips، تجربة ممتعة لمشاهدة أفلامك والاستماع إلى الموسيقى التي تحبّها.

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استمتع بكل المحتويات، عبر DVD وUSB

  • USB 2.0

USB Media Link لتشغيل الوسائط من محركات أقراص USB

USB Media Link لتشغيل الوسائط من محركات أقراص USB

إن الناقل التسلسلي العالمي أو USB هو بروتوكول قياسي يُستخدم لربط أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية ومعدات المستهلك الإلكترونية وفق ما يناسبك. مع USB Media Link، ما عليك سوى توصيل جهاز USB ثم اختيار الفيلم أو الموسيقى أو الصورة والبدء بالتشغيل فوراً.

يقوم بتشغيل CD و(S)VCD وDVD وDVD+R/RW وDVD-R/RW

يقوم بتشغيل CD و(S)VCD وDVD وDVD+R/RW وDVD-R/RW

قم بتشغيل جميع الأقراص تقريباً، سواء أكانت CD أو (S)VCD أو DVD أو DVD+R أو DVD-R أو DVD+RW أو DVD-RW. خُض تجربة لا مثيل لها من المرونة والمتعة لتشغيل كل أقراصك على جهاز واحد فقط.

Screen Fit للعرض المثالي في كل مرة

Screen Fit للعرض المثالي في كل مرة

مهما كنت تشاهد وعلى أي تلفزيون، تضمن لك Screen Fit أن تغطي الصورة الشاشة بأكملها. يتم القضاء على الأشرطة السوداء المزعجة الموجودة في أعلى الشاشة وأسفلها من دون الحاجة إلى القيام بعمليات ضبط يدوية مملة. ما عليك سوى الضغط على زر Screen Fit ثم اختيار التنسيق والاستمتاع بمشاهدة فيلم ملء الشاشة.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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  1. إن عبارتَي HDMI وHDMI High-Definition Multimedia Interface وحقوق المظهر التجاري لـ HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجّلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.‎.