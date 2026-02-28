كابلات مجدولة قابلة للفصل، وموصل ثنائي السنون مقاس 0.78mm، ومقبس مقاس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل ثنائي السنون مقاس 0.78mm، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف من PVC، وقلب من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.