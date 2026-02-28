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7000 Seriesسماعات رأس سلكية داخل الأذن

TAE7009BK/97

صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!

يتيح لك الغشاء الديناميكي مقاس 10mm والمصمم خصيصاً الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. فالصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، حيث تكون النغمات العالية مرتفعة، والنغمات المتوسطة قوية، والنغمات المنخفضة غنية.

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صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!

  • مُشغّل ديناميكي مقاس 10 mm

  • كابل قابل للفصل

  • ملاءمة مريحة

تشوّه منخفض، وصوت أنقى، وضبط متوازن

يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصاً بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة ممتلئة، والمنخفضة غنية.

كابلات مجدولة قابلة للفصل، وموصل ثنائي السنون مقاس 0.78mm، ومقبس مقاس 3.5 mm.

يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل ثنائي السنون مقاس 0.78mm، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف من PVC، وقلب من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.

رأس أذن من إسفنج الذاكرة والسيليكون

تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من إسفنج الذاكرة عن الضوضاء وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، مع عزل استثنائي للصوت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
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