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TAE7009BK/97
صوت فائق الوضوح، واستماع بجودة HiFi!
يتيح لك الغشاء الديناميكي مقاس 10mm والمصمم خصيصاً الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. فالصوت البشري واضح، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، حيث تكون النغمات العالية مرتفعة، والنغمات المتوسطة قوية، والنغمات المنخفضة غنية.
مُشغّل ديناميكي مقاس 10 mm
كابل قابل للفصل
ملاءمة مريحة
يتيح لك الغشاء الديناميكي المصمم خصيصاً بحجم 10mm الاستمتاع بموسيقى عالية الجودة. الأصوات الغنائية واضحة، والأداء الصوتي جيد عبر جميع الترددات، فالنغمات العالية مرتفعة، والمتوسطة ممتلئة، والمنخفضة غنية.
يتيح لك كابل سماعة الرأس القابل للاستبدال والتكيّف، والمزوّد بموصل ثنائي السنون مقاس 0.78mm، تخصيصه بنفسك في أي وقت. 4 خيوط من الأسلاك المجدولة، وغلاف من PVC، وقلب من أسلاك النحاس الخالي من الأكسجين، لتستمتع بموسيقى عالية الدقة.
تعزلك سدادات الأذن المصنوعة من إسفنج الذاكرة عن الضوضاء وتتيح لك الاستمتاع بالموسيقى في أجواء هادئة. مريحة عند الارتداء، وخفيفة وصغيرة بتصميم أنيق، مع عزل استثنائي للصوت.
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