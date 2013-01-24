يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.

استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.