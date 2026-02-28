ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TADR402/98
يساعدك على الاستيقاظ، ويساعدك على النوم.
استيقظ بنشاط تام لبدء نهارك. سيقوم هذا الراديو المزوّد بساعة بشحن هاتفك وإيقاظك على نغمة منبّه ترتقع بلطف، أو على مستوى صوت الراديو الذي يرتفع ببطء. يتوفر مؤقّت نوم أيضًا لتتمكّن من النوم على صوت الراديو بالإضافة إلى ضوء ليلي أيضًا.
تضمن البطارية الاحتياطية تذكر الوقت أثناء انقطاع الكهرباء
تطلق وظيفة الاستيقاظ اللطيف منبهًا يرتفع صوته تدريجيًا ليساعدك على بدء يومك بلطف. ويمكنك تعيينها لتعمل مع نغمة المنبّه أو صوت الراديو.
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