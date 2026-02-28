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جديد
TAC9200ER/70
شاشة واحدة. كل رحلة، بتجربة مطوّرة.
"شاشة واحدة، كل رحلة، بتجربة مطوّرة." شاشة HD واحدة مقاس 9" تجمع المكالمات والموسيقى والفيديو معاً.
تحكم بشاشة تعمل باللمس
ميكروفون مدمج
صوت بلا فقدان
لا داعي لإجهاد عينيك أمام الشاشات الصغيرة. تعرض الشاشة عالية الدقة مقاس 9" وبدقة 1280×720 كل منعطف وكل كلمة بوضوح مذهل. ومع التحكم باللمس بسلاسة الهاتف الذكي، لن تحتاج سوى إلى نظرة واحدة ونقرة واحدة.
اقرن هاتفك لإجراء مكالمات من دون استخدام اليدين — أبقِ كلتا يديك على عجلة القيادة وحافظ على سلامتك. يضمن الميكروفون المدمج عالي الحساسية والمزوّد بخاصية تقليل الضوضاء وصول صوتك بمنتهى الوضوح.
يتيح الاقتران بنقرة واحدة إجراء مكالمات من دون استخدام اليدين عبر ميكروفون مدمج لإلغاء الضوضاء — لتبدو كل محادثة وكأنها وجهاً لوجه. ومع تشغيل الفيديو والراديو، ستحصل على الموسيقى والأفلام وتحديثات حركة المرور، كل ذلك أثناء القيادة. من التنقلات اليومية إلى الرحلات البرية، إنه مساعد القيادة الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه.
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