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جديد

نظام صوت للسيارة

TAC9200AR/70

شاشة واحدة. كل رحلة، مطوّرة.

"شاشة واحدة، وكل رحلة مطوّرة." شاشة HD واحدة مقاس 9" تجمع المكالمات والموسيقى والفيديو معاً.

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شغوفون بالصوت

شاشة واحدة. كل رحلة، مطوّرة.

  • التحكم عبر شاشة اللمس

  • ميكروفون مدمج

  • صوت بلا فقدان

كبير بما يكفي للرؤية. سريع بما يكفي للمس.

لا داعي لإجهاد عينيك أمام الشاشات الصغيرة. تعرض الشاشة عالية الدقة مقاس 9" وبدقة 1280×720 كل منعطف وكل كلمة بوضوح مذهل. ومع التحكم باللمس بسلاسة الهاتف الذكي، لن تحتاج سوى إلى نظرة واحدة ونقرة واحدة.

أبقِ يديك على عجلة القيادة. ترفيه عند الطلب.

يتيح الاقتران بنقرة واحدة إجراء مكالمات من دون استخدام اليدين عبر ميكروفون مدمج لإلغاء الضوضاء — لتبدو كل محادثة وكأنها وجهاً لوجه. ومع تشغيل الفيديو والراديو، ستحصل على الموسيقى والأفلام وتحديثات حركة المرور، كل ذلك أثناء القيادة. من التنقلات اليومية إلى الرحلات البرية، إنه مساعد القيادة الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه.

تشغيل الفيديو والراديو

يدعم تنسيقات الصوت والفيديو الرئيسية — حوّل فترات التوقف إلى وقت خاص لمشاهدة الأفلام. يُبقيك الراديو المدمج على اطلاع دائم بحركة المرور المباشرة والأخبار ومحطاتك المفضلة أينما ذهبت.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.