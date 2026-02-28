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جديد
TAC8411/70
كل ما تحتاج إليه أثناء القيادة. ولا شيء مما لا تحتاج إليه.
مكالمات من دون استخدام اليدين، ومصادر موسيقى متعددة، وخرج RCA بـ 6 قنوات — جميع الأساسيات بسعر منصف. يشغّل أربعة مكبرات صوت مباشرةً، من دون الحاجة إلى مضخم.
FM
خرج 6CH
4 x 25W RMS
صوت غير منقوص
يتيح الاقتران بنقرة واحدة إجراء مكالمات من دون استخدام اليدين عبر ميكروفون مدمج لإلغاء الضوضاء — لتبدو كل محادثة وكأنها وجهاً لوجه. ومع تشغيل الفيديو والراديو، ستحصل على الموسيقى والأفلام وتحديثات حركة المرور، كل ذلك أثناء القيادة. من التنقلات اليومية إلى الرحلات البرية، إنه مساعد القيادة الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه.
يدعم تنسيقات الصوت والفيديو الرئيسية — حوّل فترات التوقف إلى وقت خاص لمشاهدة الأفلام. يُبقيك الراديو المدمج على اطلاع دائم بحركة المرور المباشرة والأخبار ومحطاتك المفضلة أينما ذهبت.
يرسل جهد الخرج التمهيدي البالغ 4V (ضعف الجهد الشائع 2V) إشارة أقوى وأكثر مقاومة للتشويش إلى مضخمات الصوت — ضوضاء أساسية أقل وديناميكيات أكبر.
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