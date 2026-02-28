كل ما تحتاجه في قيادتك. ولا شيء غير ضروري.

مكالمات من دون استخدام اليدين، ومصادر موسيقى متعددة، وخرج RCA من 6 قنوات — كل الأساسيات بسعر عادل. يشغّل أربع سماعات مباشرةً، من دون الحاجة إلى مضخم صوت.