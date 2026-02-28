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جديد
TAC8311/70
كل ما تحتاجه في قيادتك. ولا شيء غير ضروري.
مكالمات من دون استخدام اليدين، ومصادر موسيقى متعددة، وخرج RCA من 6 قنوات — كل الأساسيات بسعر عادل. يشغّل أربع سماعات مباشرةً، من دون الحاجة إلى مضخم صوت.
FM
خرج 6CH
4 x 22W RMS
صوت بلا فقدان
يتيح الاقتران بنقرة واحدة إجراء مكالمات من دون استخدام اليدين عبر ميكروفون مدمج لإلغاء الضوضاء — لتبدو كل محادثة وكأنها وجهاً لوجه. ومع تشغيل الفيديو والراديو، ستحصل على الموسيقى والأفلام وتحديثات حركة المرور، كل ذلك أثناء القيادة. من التنقلات اليومية إلى الرحلات البرية، إنه مساعد القيادة الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه.
يدعم تنسيقات الصوت والفيديو الرئيسية — حوّل فترات التوقف إلى وقت خاص لمشاهدة الأفلام. يُبقيك الراديو المدمج على اطلاع دائم بحركة المرور المباشرة والأخبار ومحطاتك المفضلة أينما ذهبت.
قدرة فعلية تبلغ 22W لكل قناة عند 4 ohms لتشغيل السماعات الأربع — بصوت أعلى وديناميكية أفضل بشكل ملحوظ من أنظمة الراديو الأصلية، من دون الحاجة إلى مضخم صوت خارجي.
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