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جديد
TAC8111/70
كل ما تحتاج إليه أثناء القيادة. ولا شيء مما لا تحتاج إليه.
مكالمات من دون استخدام اليدين، ومصادر موسيقى متعددة، وخرج RCA بـ 4 قنوات — جميع الأساسيات بسعر عادل. يشغّل أربعة مكبرات صوت مباشرةً، من دون الحاجة إلى مضخم.
FM
خرج بـ 4 قنوات
4 x 22W RMS
صوت بلا فقدان
يتيح الاقتران بنقرة واحدة إجراء مكالمات من دون استخدام اليدين عبر ميكروفون مدمج لإلغاء الضوضاء — لتبدو كل محادثة وكأنها وجهاً لوجه. ومع تشغيل الفيديو والراديو، ستحصل على الموسيقى والأفلام وتحديثات حركة المرور، كل ذلك أثناء القيادة. من التنقلات اليومية إلى الرحلات البرية، إنه مساعد القيادة الذي لم تكن تعلم أنك بحاجة إليه.
يدعم تنسيقات الصوت والفيديو الرئيسية — حوّل فترات التوقف إلى وقت خاص لمشاهدة الأفلام. يُبقيك الراديو المدمج على اطلاع دائم بحركة المرور المباشرة والأخبار ومحطاتك المفضلة أينما ذهبت.
يعمل مدخل AUX مقاس 3.5mm مع أي مشغّل، وتبقيك إذاعة FM على بُعد ضغطة زر واحدة من تحديثات حركة المرور ومحطاتك المفضلة.
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