ضمان لمدة عامين
جديد
TAC7711/70
قناة واحدة. كل الجهير.
مضخم أحادي الكتلة بقدرة true-RMS تبلغ 550W وتشوه THD بنسبة 0.1% وقدرة قصوى 1000W — امنح مضخم الصوت الفرعي لديك القوة التي يتوق إليها.
قناة واحدة
قدرة RMS تبلغ 550W
بفضل تشوه توافقي كلي لا يتجاوز 0.1%، لا يضيف المضخّم أي تلوين للصوت تقريباً — فما يدخل هو تماماً ما يخرج. ستسمع التسجيل، وليس المضخّم.
تعني نسبة الإشارة إلى الضوضاء البالغة 95dB خلفية شديدة السكون بين النغمات — بلا هسهسة أو طنين. استماع غامر، حتى في المقاطع الهادئة أثناء القيادة في وقت متأخر من الليل.
يقبل كلاً من مداخل RCA منخفضة المستوى ومداخل أسلاك مكبرات الصوت عالية المستوى — ويعمل مع وحدة الرأس الأصلية في سيارتك أو وحدة بديلة.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات