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جديد
TAC7511/70
قوة في كل قناة.
أطلق العنان لصوتك. مضخم بـ 4 قنوات وقدرة true-RMS تبلغ 4×120W، مع THD بنسبة 0.1% وSNR بمقدار 95dB — لتحصل كل سماعة على القدرة التي تستحقها.
أربع قنوات
قدرة RMS تبلغ 4x120W
بفضل تشوه توافقي كلي لا يتجاوز 0.1%، لا يضيف المضخّم أي تلوين للصوت تقريباً — فما يدخل هو تماماً ما يخرج. ستسمع التسجيل، وليس المضخّم.
تعني نسبة الإشارة إلى الضوضاء البالغة 95dB خلفية شديدة السكون بين النغمات — بلا هسهسة أو طنين. استماع غامر، حتى في المقاطع الهادئة أثناء القيادة في وقت متأخر من الليل.
يقبل كلاً من مداخل RCA منخفضة المستوى ومداخل أسلاك مكبرات الصوت عالية المستوى — ويعمل مع وحدة الرأس الأصلية في سيارتك أو وحدة بديلة.
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