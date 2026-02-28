قوة في كل قناة.

أطلق العنان لصوتك. مضخم بـ 4 قنوات وقدرة true-RMS تبلغ 4×120W، مع THD بنسبة 0.1% وSNR بمقدار 95dB — لتحصل كل سماعة على القدرة التي تستحقها.