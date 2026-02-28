نسبة إشارة إلى ضوضاء تبلغ 95dB، وخلفية صامتة تماماً

تعني نسبة الإشارة إلى الضوضاء البالغة 95dB خلفية شديدة السكون بين النغمات — بلا هسهسة أو طنين. استماع غامر، حتى في المقاطع الهادئة أثناء القيادة في وقت متأخر من الليل.