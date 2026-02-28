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TAC7211/70
قناة واحدة. كل الجهير.
مضخّم أحادي الكتلة بقدرة RMS حقيقية تبلغ 320W وتشوه توافقي كلي 0.1% THD وقدرة قصوى 640W — امنح مضخّم الصوت الجهير القدرة التي يتوق إليها.
قناة واحدة
قدرة RMS تبلغ 320W
قدرة RMS حقيقية تبلغ 320W عند 4 ohms تحافظ على قوة خطوط الجهير الثقيلة وانفجارات الأفلام دون انضغاط أو إجهاد.
بفضل تشوه توافقي كلي لا يتجاوز 0.1%، لا يضيف المضخّم أي تلوين للصوت تقريباً — فما يدخل هو تماماً ما يخرج. ستسمع التسجيل، وليس المضخّم.
تعني نسبة الإشارة إلى الضوضاء البالغة 95dB خلفية شديدة السكون بين النغمات — بلا هسهسة أو طنين. استماع غامر، حتى في المقاطع الهادئة أثناء القيادة في وقت متأخر من الليل.
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