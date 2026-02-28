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TAC7111/70
قدرة في كل قناة.
أطلق العنان لصوتك. مضخّم بقناتين وقدرة فعلية 2×60W RMS، مع تشوه توافقي كلي بنسبة 0.1% ونسبة إشارة إلى ضوضاء تبلغ 95dB — ليحصل كل مكبر صوت على القدرة التي يستحقها.
قناتان.
قدرة 2x60W RMS
بفضل تشوه توافقي كلي لا يتجاوز 0.1%، لا يضيف المضخّم أي تلوين للصوت تقريباً — فما يدخل هو تماماً ما يخرج. ستسمع التسجيل، وليس المضخّم.
تعني نسبة الإشارة إلى الضوضاء البالغة 95dB خلفية شديدة السكون بين النغمات — بلا هسهسة أو طنين. استماع غامر، حتى في المقاطع الهادئة أثناء القيادة في وقت متأخر من الليل.
يقبل كلاً من مداخل RCA منخفضة المستوى ومداخل أسلاك مكبرات الصوت عالية المستوى — ويعمل مع وحدة الرأس الأصلية في سيارتك أو وحدة بديلة.
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