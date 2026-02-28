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TAC5669BK/70
مخروط أزرق. صوت نقي.
ارتقِ بسماعات المصنع إلى صوت بجودة الحفلات الموسيقية — ترددات عالية نقية، وجهير عميق، ومتانة مختبرة على الطرق.
سماعة متوسطة المدى 6x9"
هيكل من الفولاذ الأسود
مخروط أزرق من الألياف الزجاجية بحافة قماشية
مصمم خصيصًا للترددات المتوسطة — تتصدر الأصوات الغنائية المشهد، وتتوزع الآلات الموسيقية بانسيابية، ولا تُرهق أذنيك حتى بعد ساعات من الاستماع.
تحدّ السلة الفولاذية الصلبة من الرنين تحت الأحمال العالية — لتوفر أساسًا صوتيًا نقيًا تتألق من خلاله كل التفاصيل.
الألياف الزجاجية خفيفة وصلبة في آنٍ واحد — ما يوفر استجابة عابرة سريعة، ويحد من تشوه المخروط، ويمنح صوتاً نقياً حتى عند مستويات الصوت المرتفعة. يعزز التعليق القماشي عمق الترددات المنخفضة ويقاوم الإجهاد — ليبقى مرناً وخالياً من التشققات لسنوات.
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