مخروط أزرق من الألياف. تعليق قماشي. استجابة سريعة وصوت نقي. جهير عميق وسلس يحافظ على أدائه من دون إجهاد لسنوات

الألياف الزجاجية خفيفة وصلبة في آنٍ واحد — ما يوفر استجابة عابرة سريعة، ويحد من تشوه المخروط، ويمنح صوتاً نقياً حتى عند مستويات الصوت المرتفعة. يعزز التعليق القماشي عمق الترددات المنخفضة ويقاوم الإجهاد — ليبقى مرناً وخالياً من التشققات لسنوات.