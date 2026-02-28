ضمان لمدة عامين
جديد
TAC5665BK/70
مخروط أزرق. صوت نقي.
ارتقِ بمكبرات الصوت الأصلية في سيارتك إلى صوت بجودة الحفلات — نغمات عالية واضحة، وجهير عميق، ومتانة مختبرة على الطرق.
مكبر صوت متوسط المدى مقاس 6.5"
هيكل فولاذي أسود
مخروط أزرق من الألياف الزجاجية بحافة قماشية
مصمم خصيصًا للترددات المتوسطة — تتصدر الأصوات الغنائية المشهد، وتتوزع الآلات الموسيقية بانسيابية، ولا تُرهق أذنيك حتى بعد ساعات من الاستماع.
تحدّ السلة الفولاذية الصلبة من الرنين تحت الأحمال العالية — لتوفر أساسًا صوتيًا نقيًا تتألق من خلاله كل التفاصيل.
الألياف الزجاجية خفيفة وصلبة في آنٍ واحد — ما يوفر استجابة عابرة سريعة، ويحد من تشوه المخروط، ويمنح صوتاً نقياً حتى عند مستويات الصوت المرتفعة. يعزز التعليق القماشي عمق الترددات المنخفضة ويقاوم الإجهاد — ليبقى مرناً وخالياً من التشققات لسنوات.
العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح
المراجعات